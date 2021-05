Clutch face à Portland, Austin Rivers a trouvé sa place à Denver

Si Damian Lillard est réputé comme étant l’un des meilleurs joueurs dans le 4e quart-temps, le meneur des Blazers à trouver du répondant en la personne de… Austin Rivers.

L’arrière des Nuggets avait déjà fait des misères aux Blazers sous les couleurs des Clippers dans le passé, et cette nuit, il s’est mué en shooteur fou pour offrir la victoire à son équipe et reprendre l’avantage du terrain sur le parquet des Blazers. À 1/5 de loin avant d’entamer le quatrième quart, le fils du Doc a écouté les consignes de Mike Malone.

« Ce qui est marrant, c’est qu’avant le quatrième quart, il ne mettait pas ses shoots ouverts. Je lui ai dit trois ou quatre fois : « Austin, continue de shooter quand tu es ouvert. » Et effectivement, il a continué. »

Plus de deux mois sans jouer

Résultat des courses ? 16 points inscrits et 4 tirs extérieurs marqués sur 5 tentatives dans l’ultime période ! Une sacrée différence pour celui qui s’est remis en question après sa longue période d’inactivité. « Je me suis posé pendant un mois et demi, en attendant que mon portable sonne. Je m’en suis remis à Dieu. J’ai eu des conversations avec moi-même du genre : Quel est le plan ? Qu’est ce qu’il va arriver ? »

D’autant que d’après les bruits de couloir, c’était sa personnalité qui interrogeait les dirigeants. « Tous les retours que j’avais, c’était que beaucoup d’équipes m’appréciaient mais ils ne savaient pas quel genre de personne j’étais notamment dans le vestiaire. Mes qualités en tant que joueur n’ont jamais été remises en question. Honnêtement, ça m’a affecté. Parce que je sais qui je suis et j’ai toujours eu de bonnes relations avec les gens mais vous pouvez avoir un problème un jour et être étiqueté. »

Présent pour compenser la blessure de Jamal Murray

Quelle que soit la raison de sa mise à l’écart après son départ des Knicks, Austin Rivers a rongé son frein avant de renaitre dans le Colorado. « Ce sport peut vous emmener tellement bas par moments. Je vous le jure. Et des fois, il t’apporte des moments magiques. C’est un sport incroyable. Cette expérience a fait de moi un meilleur joueur et une meilleure personne » affirme ainsi le « combo guard » dans les colonnes d’ESPN.

Néanmoins, du côté de Mike Malone, peu importe la réputation qu’on lui prêtait, le coach a décidé le 20 avril dernier de lui donner un contrat de 10 jours afin de compenser la blessure de Jamal Murray.

« Je ne pouvais pas être plus heureux pour le gamin. J’ai dit à notre équipe qu’il attendait un appel depuis deux mois, ce qui me semblait totalement incohérent. Austin Rivers est un bon joueur. Il a déjà joué 45 matchs de playoffs dans sa carrière. Ça marche bien pour lui et pour nous depuis son arrivée. »