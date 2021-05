Un jour sans fin pour Chris Paul

Monty Williams s’était montré très clair avant les retrouvailles face aux Lakers. Jamais il ne mettra en danger l’intégrité physique de Chris Paul. Touché à l’épaule depuis le premier match remporté par les Suns, Chris Paul grimace et ne peut tenir sa place en pleine forme.

Une frustration terrible. Une de plus pour ce joueur de 36 ans qui est encore une fois lâché par son physique. Dans le Game 2, le meneur s’est contenté de 6 points et 5 passes en 22 minutes avant les 7 points, 5 rebonds et 6 passes et un +/- de -20 en 27 minutes dans le Game 3.

Une désillusion pour le Capitaine Courage qui serre les dents. « C’est ainsi. Tu contrôles ce que tu peux contrôler. Je sais que je fais tout mon possible chaque jour pour me préparer et me tenir prêt à jouer. Quand ces choses-là arrivent, tu ne peux rien y faire. Tu dois surmonter ça et vivre avec. »

Monty Williams préfère relativiser

Si d’un point de vue sportif, cette blessure est un coup terrible pour les Suns, Monty Williams relativise au micro d’ESPN. « Je ne suis pas la personne qui va dramatiser. Je sais ce qui est cruel » tempère le coach, en référence à l’accident de voiture qui a emporté sa femme en 2016. « Là, ça reste juste du basket. Je sais à quel point il veut gagner mais quand il est payé à la fin de journée, il a toujours une belle femme, des enfants et une carrière de Hall Of Famer » conclut Monty Williams.

Déjà blessé à la cuisse contre Houston en 2015 puis à la main face à Portland en 2016 et enfin contre Golden State en 2018. Chris Paul connait une véritable malédiction lorsque les playoffs arrivent.

C’est pourquoi Phoenix va devoir relever la tête et compter sur un Devin Booker au sommet en attendant la guérison de son maitre à jouer. « Il gère très bien ces choses-là et je n’ai aucun doute sur le fait qu’il surmontera ça et qu’il reviendra plus fort. Mais ce que nous traversons n’est pas la pire chose du monde. Maintenant, pour en revenir à sa carrière et à son héritage, c’est dur et je le comprends. Être là où il est, jouer à ce niveau et ne pas pouvoir tenir sa place au moment le plus important, c’est dur. Mais Chris est fort mentalement. Il sera capable de gérer ça et de nous aider de la bonne manière » assure le candidat au titre de coach de l’année.

Mais pour Chris Paul, la frustration est bien présente. D’ailleurs, le meneur a fini sa conférence de presse en répétant plusieurs fois que ça faisait « 11 matchs (de playoffs) de suite ». Il parlait de son nombre de défaites consécutives en postseason lorsque l’arbitre Scott Foster, qu’il déteste ouvertement, est impliqué.