Le duo Booker/Ayton en patron face aux Lakers

Cela faisait très longtemps que les fans des Suns n’avaient pas pu goûter aux playoffs et ça s’entend en début de match. L’ambiance est électrique à la Phoenix Suns Arena alors que Dennis Schröder est le premier agresseur côté Lakers et que LeBron James rentre deux tirs à 3-points coup sur coup. Mais les Suns ont du répondant, avec notamment un Deandre Ayton qui est bien servi dans le dos des aides, pour punir Los Angeles sous le cercle.

Pour son premier match de playoffs, Devin Booker a carrément droit au « traitement James Harden », avec des prises à deux très loin du cercle pour l’obliger à lâcher le cuir le plus rapidement possible.

Chris Paul se blesse… mais revient

Les Suns accélèrent dès qu’ils en ont l’occasion et ils ont déjà inscrit 10 points sur contre-attaque à la fin du premier quart-temps (32-25), les Lakers n’en ayant eux pas inscrit un seul en transition. Et ça continue dans le deuxième quart, avec Dario Saric présent à la claquette, puis qui passe un petit floater.

L’écart se creuse mais Chris Paul se tord de douleur après un choc au rebond avec son coéquipier Cameron Johnson. Tout Phoenix retient son souffle alors que le meneur rejoint les vestiaires, touché à l’épaule…

Dans la foulée, les Lakers en profitent pour revenir à une possession (38-35) mais, en patron, Devin Booker calme tout le monde et refait grimper l’écart. Finalement, CP3 revient avec un t-shirt de compression, mais Deandre Ayton a déjà pris sa troisième faute et la troupe de LeBron James n’est finalement pas si loin à la mi-temps (53-45).

Pourtant, si le « King » est pour l’instant parfait de loin, ce n’est pas flamboyant côté californien. Anthony Davis est passif, se contentant souvent d’attendre à 3-points, Andre Drummond ne pèse qu’au rebond offensif et personne d’autre que LeBron James ne rentre un tir extérieur (1/13). De l’autre côté, Devin Booker et Deandre Ayton sont impressionnants de maturité et de patience alors que Chris Paul est lui clairement gêné et a du mal à maîtriser le ballon dès qu’il part à droite, signe que son épaule le perturbe toujours, et qu’il n’a pas ses sensations habituelles.

Devin Booker et DeAndre Ayton gèrent en vétérans

LeBron James tente de réveiller son équipe au début du quatrième quart-temps (81-68), et les Lakers sont plus agressifs, à l’image d’un Alex Caruso qui n’hésite pas à donner son corps en défense. Ça chauffe d’ailleurs après une faute de Chris Paul sur LeBron James, Cameron Payne repoussant un peu trop violemment (et inutilement) le « Bald Mamba » dans la foulée. Montrezl Harrell s’en mêle, et le meneur remplaçant des Suns part à la douche…

Chris Paul a toujours autant de mal à contrôler le ballon sur sa droite mais il serre les dents et inscrit un tir compliqué face à Kyle Kuzma. Mais alors que Mikal Bridges et Jae Crowder font un gros travail pour gêner LeBron James, c’est Devin Booker qui va mettre les Suns à l’abri en multipliant les actions de grande classe en attaque.

Et quand l’arrière ne trouve pas de solution, c’est Deandre Ayton qui fait parler sa taille et sa puissance pour récupérer les rebonds offensifs. Le pivot domine Anthony Davis et Phoenix file vers une victoire largement méritée (99-90), même avec un Chris Paul très diminué.

Los Angeles, qui a shooté à un affreux 7/26 de loin, peut se rassurer en se disant que l’équipe avait également perdu le Game 1 face à Portland et Houston, lors des deux premières séries des playoffs de l’an dernier. Mais il faudra un tout autre Anthony Davis, et une bien meilleure efficacité sur jeu placé pour rebondir dans le Game 2, alors que les Suns vont de leur côté espérer que Chris Paul retrouve tous ses moyens au prochain match.