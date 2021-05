Rien ne va plus pour Miami !

On attendait le réveil du Heat devant une salle quasi pleine (17 000 spectateurs !) et finalement, le finaliste 2020 n’est pas au niveau des Bucks. Après s’être incliné de 34 points dans la deuxième manche, Miami en prend 29 à domicile (113-84), et c’est comme si le panier à la dernière seconde de Khris Middleton lors du Game 1 leur avait cassé le moral. Cette première manche n’avait pas été d’un grand niveau sur le plan technique, mais Miami avait arraché la prolongation, et avait été tout proche de prendre l’avantage du terrain.

Ce matin, tout ça est oublié, et le Heat est mené 3-0. Aucune formation n’a remonté un tel écart dans l’histoire des playoffs, et Jimmy Butler et ses coéquipiers sont quasiment déjà en vacances. « On doit trouver un moyen de mieux jouer demain. On n’est pas trop préoccupé parce les chiffres historiques, et tout ça… Mais on a du pain sur la planche ! » prévient la star de Miami.

Milwaukee domine dans tous les secteurs

Effectivement, d’autant que les problèmes du Heat sont aussi défensifs qu’offensifs. Ils parviennent à limiter les points de Giannis Antetokounmpo, mais les Bucks sont mieux armés que la saison passée, et la titularisation de Goran Dragic n’a rien changé. Miami n’a pas de réponse à donner à Jrue Holiday, remarquable dans sa gestion du tempo et son efficacité. Le Heat perd aussi la bataille sous les panneaux, et Milwaukee a largement dominé sous le cercle. Derrière Bam Adebayo, c’est le désert…

« Evidemment, cela contribue pour une part énorme dans cette série » concède Erik Spoelstra. « Mais ce soir, j’ai trouvé que c’était davantage notre incapacité à mettre des tirs que plutôt le rebond. Le rebond n’a fait qu’aggraver certaines possessions déjà frustrantes. »

Clairement, ce Heat n’a pas l’agressivité de la « bulle ». Pourtant l’effectif n’a pas vraiment changé, mais des teigneux comme Jae Crowder ou Kelly Olynyk n’ont finalement pas été remplacés. Sans oublier que l’effet de surprise ne fonctionne plus pour Tyler Herro et Duncan Robinson. C’est toute l’attaque qui est grippée sans apport de points extérieurs, et en défense, les Bucks font le choix de laisser Butler prendre des tirs extérieurs mais ils s’appliquent à lui fermer l’accès au cercle.

Eviter le coup de balai

« Le rythme est cassé » constate Dragic. « Il est bien cassé… On perd notre confiance. Mais il reste encore un match. » C’est vrai que Milwaukee doit encore gagner un match, et donc il reste un espoir infime de se réveiller et de redresser la tête. Mais franchement, visuellement et techniquement, le Heat n’y est pas.

« Ce qui me surprend le plus, c’est la vitesse à laquelle on a perdu pied » note Butler. « Il faut choisir ce que l’on veut être, c’est à dire être physique et rendre les choses plus difficiles. Ensuite, on acceptera le résultat ».

Pour Spoelstra, et c’est une Lapalissade, il va falloir prendre les matches « les uns après les autres ». Pas question de s’enflammer et de rêver de demi-finale de conférence. La priorité, c’est d’éviter un vilain coup de balai et de proposer un tout autre visage.

« Si vous regardez l’ensemble, tout semble disproportionné » observe Spoelstra. « On va y aller, étape par étape. On est capable de jouer suffisamment bien pour gagner un match. Pour l’instant, c’est notre seul objectif. »