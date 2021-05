En prolongation, Khris Middleton délivre les Bucks à la dernière seconde !

Sur le parquet de Milwaukee, Miami commence particulièrement bien sa rencontre. Coutumier des bons débuts de match, Duncan Robinson trouve rapidement son rythme avec trois paniers à 3-points, contrairement à Trevor Ariza et Kendrick Nunn qui envoient des briques. De l’autre côté, Giannis Antetokounmpo (26 points) impose sa force physique à Trevor Ariza mais laisse déjà quelques lancers sur la ligne (13-8).

Limités à 37% sur ce premier quart, les deux équipes déjouent offensivement. Jimmy Butler n’a toujours pas réglé la mire tandis que les Bucks terminent ce premier round à 1/12 de loin. Heureusement, ces derniers dominent la bataille du rebond car Goran Dragic se montre à son aise en sortie de banc pour placer son équipe en tête (24-22).

Jimmy Butler en galère

À défaut d’offrir un spectacle offensif, les deux formations nous gratifient de belles séquences défensives. Organisé autour d’un Bam Adebayo efficace sur Giannis Antetokounmpo, Miami tient bon grâce à Kendrick Nunn, qui se reprend bien avec 5 points d’affilée mais Bobby Portis lui répond par une bonne agressivité à mi-distance.

Chez les stars, chacun essaye de trouver son rythme en attaque. Giannis profite des rares erreurs défensives du Heat pour foncer au cercle alors que Butler provoque les fautes de la défense adverse pour enfin ouvrir son compteur points. Néanmoins, sous l’impulsion de son trio Middleton-Giannis-Lopez, Milwaukee use physiquement les hommes d’Erik Spoelstra, ce qui leur permet de rentrer au vestiaire avec un léger avantage (50-53).

Si Milwaukee redémarre pied au plancher grâce à une défense provoquant pas mal de pertes de balle adverses, et à un Giannis Antetokounmpo de plus en plus dominateur dans la peinture du Heat, le duo Robinson-Nunn maintient sa franchise au contact suite à trois nouvelles réussites primées.

Duncan Robinson fidèle à lui-même

Sans Giannis Antetokounmpo en stand-by sur le banc, Milwaukee perd un peu le fil de son attaque. La raquette de Miami respire et se repose sur le deuxième passage intéressant de Dragic, que ce soit à 3-points ou à mi-distance. C’est pourquoi Mike Budenholzer rappelle le double MVP en titre deux minutes après sa sortie afin de suppléer un Jrue Holiday (20 points) tranchant et auteur des 9 derniers points de son équipe (78-80).

Le banc du Heat continue sur sa sa lancée lors des premiers instants du dernier quart. Tyler Herro inscrit enfin un shoot pour contrer le duo Middleton-Antetokounmpo. Quasiment toujours au coude à coude dans ce match inaugural des playoffs, les deux équipes se lancent dans le money-time sur la même ligne (90-90).

Khris Middleton en libérateur

Khris Middleton confirme son statut de Buck le plus adroit de la soirée en scorant sur la tête de Trevor Ariza avant d’envoyer Duncan Robinson aux lancers-francs à 3-points. Frustré, Giannis Antetokounmpo veut porter l’estocade mais le Grec laisse beaucoup de lancers dans les derniers instants, à tel point que le Heat, en retard de deux points, égalise par l’intermédiaire de Jimmy Butler au buzzer (99-99).

La prolongation met parfaitement en lumière la tension présente dans les rangs de chaque équipe. Les stars ne rentrent rien, Adebayo défend proprement face à Giannis, Butler replonge dans ses galères offensives mais à 20 secondes de la fin, Dragic égalise à 3-points. On pense alors se diriger vers une nouvelle prolongation… sauf que Khris Middleton arrache cette première victoire grâce à un shoot décisif à 0,5 seconde du buzzer !

Les Bucks prennent donc ce premier match (109-107) malgré une adresse de loin apocalyptique (5/31) par rapport à celle du Heat (20/40) et un Giannis Antetokounmpo (26 points en 27 tirs, 18 rebonds, 5 passes mais 5 balles perdues) toujours gêné face au mur floridien. En face, le duo Jimmy Butler – Bam Adebayo a lui aussi été en grande difficulté au niveau de l’adresse (8/37 en cumulé) et devra faire beaucoup mieux lors de la prochaine rencontre.