J. Cole quitte déjà la Basketball Africa League

Cinq points, cinq rebonds et trois passes en quarante-cinq minutes de jeu… Voilà le très maigre bilan comptable du rappeur J. Cole qui, après trois matchs de poule, en a déjà fini de son expérience de « basketteur professionnel » dans la toute nouvelle Basketball Africa League.

Alors que son équipe des Patriots du Rwanda est encore engagée dans le tournoi, qualifiée pour les quarts de finale (face au Ferroviario de Maputa du Mozambique), le célèbre rappeur de 36 ans a déclaré qu’il devait rentrer aux États-Unis pour « une obligation familiale », s’étant pour le coup acquitté de ses « obligations contractuelles ».

En tout état de cause, la présence du rappeur n’a pas été sans faire de vagues…

« Je pense qu’il y a du positif et du négatif », expliquait récemment Terrell Stoglin, actuel joueur du club marocain de Salé et ancien joueur de Maryland, mais aussi de Cholet Basket avant de poursuivre sa carrière dans des ligues mineures. « Le négatif, c’est qu’il a pris le boulot d’un joueur qui méritait plus que lui. Je sais que beaucoup de gars se sont retrouvés sans emploi à cause du Covid et qu’ils s’entraînent chez eux en attendant ce genre d’opportunité. Je trouve que c’est un manque de respect pour tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour le basket qu’un gars comme lui, qui a autant d’argent et une autre carrière, vienne ici pour tourner à un point par match, tout en étant médiatisé pour ça ! Le positif, c’est qu’il amène de l’attention médiatique et j’imagine, de l’argent. Mais ça ne m’intéresse pas plus que ça, je suis plus inquiet qu’il ait pris le boulot d’un gars qui l’aurait mérité. »

Invité par la BAL afin de donner un coup de boost à son image, J. Cole n’aura donc pas fait illusion bien longtemps. Mais au moins, on aura un peu parlé de cette nouvelle ligue lancée dans des conditions compliquées en raison de la pandémie. La prochaine édition sera beaucoup plus intéressante à suivre avec la promesse de divisions pour une modèle plus proche de la NBA, et une saison régulière qui n’est pas simplement un tournoi sur quelques jours.