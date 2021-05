Pour le meilleur marqueur de la Basketball Africa League, la présence de J. Cole est « irrespectueuse »

Après une courte phase de poules, la Basketball Africa League démarre ses playoffs demain, à Kigali, au Rwanda. Meilleur marqueur de la première phase avec l’AS Salé, Terrell Stoglin est revenu sur l’information qui a le plus fait parler de la BAL à l’international : la signature du rappeur J. Cole avec les Patriots de Kigali.

Mais pour le globetrotter américain, passé par Cholet il y a quelques années, et qui tournait à 31 points de moyenne sur les trois premières rencontres, la présence de la star a eu des effets mitigés.

« Il y a du positif et du négatif », répond-il ainsi. « Le négatif, c’est qu’il a pris le boulot de quelqu’un qui le méritait. Je vis dans le monde du basket, pas dans le monde des groupies. Beaucoup de gars ont vu le Covid-19 mettre leur carrière en pause. Ils travaillent encore de chez eux et ils s’entraînent pour une telle opportunité. Donc voir un gars qui a autant d’argent et qui a une autre carrière venir ici pour être juste moyen, en marquant un point par match tout en recevant les louanges, c’est irrespectueux pour les jeu. C’est aussi irrespectueux pour ceux qui se sacrifient toute leur vie pour cette opportunité. »

En 15 minutes par rencontre, sur les 3 premiers matchs, J. Cole tourne ainsi à 1.7 point, 1.7 rebond et 1 passe de moyenne, à 29% de réussite au tir. Des stats effectivement anecdotiques.

« Le positif, c’est que ça a apporté beaucoup d’attention, et j’imagine d’argent. Je ne regarde pas trop ça car je vois plutôt le fait qu’il a pris la place de quelqu’un qui le méritait », conclut Terrell Stoglin.

À la tête des Patriots, qui se sont tout de même qualifiés pour les playoffs, Haydee Ndayishimiye assure pourtant que cette signature était « d’abord un choix sportif » car il faut rappeler que J. Cole a un niveau de basket correct. Mais jouer face à des amis, même si certaines évoluent en NBA, pour quelques « pickup games » n’a rien à voir avec le fait de jouer de vrais matchs avec des professionnels.

Personne n’est de toute façon dupe, et l’arrivée du chanteur était surtout un coup marketing pour la Basketball Africa League, pour mettre en lumière cette première saison disputée en plus dans des circonstances particulières et avec un calendrier resserré. Tout en permettant au rappeur de connaître une petite « carrière » de basketteur.