Les Grizzlies doivent mieux gérer leurs fautes face à l’expérience d’Utah

Victorieux du Game 1 face à un Jazz privé de Donovan Mitchell, les Grizzlies n’ont pas réussi à doubler la mise et mettre Utah dos au mur dès la deuxième manche. Au contraire, Memphis a été à son tour sonné, envoyé dans les cordes, avec un 7/10 à 3-points du Jazz en premier quart par exemple.

Et puis, les fautes ont également pesé lourd dans le sac des Grizzlies, écopant de 16 fautes en première mi-temps et 25 au total. À la mi-temps, le Jazz avait déjà pu se rendre vingt-cinq fois aux lancers, et Memphis avait encaissé 74 points, le pire total de sa saison. Ce n’est pas une surprise puisque l’agressivité des jeunes Grizzlies leur avait déjà joué des tours ces dernières semaines, comme lors du dernier match de saison régulière à Golden State.

« On doit simplement jouer intelligemment », avance Jaren Jackson Jr. dans le Daily Memphian. « C’est difficile à encaisser. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire sur les fautes mais on doit être intelligent et comprendre comment ils vont les siffler. On ne peut pas laisser ça nous affecter en attaque, ou sur l’action suivante en général. »

« Ce sont des risques à prendre »

Plus encore, outre Jaren Jackson Jr. et Jonas Valanciunas, eux aussi dans le collimateur des arbitres, Dillon Brooks était ainsi sanctionné de sa quatrième faute dès le début du troisième quart… Taylor Jenkins a dû s’improviser un tantinet kamikaze, mais pour le bien de l’équipe, en pleine bourre au retour des vestiaires.

« Ce sont des décisions difficiles », avoue le coach. « En deuxième mi-temps, on a joué avec [Brooks] un peu plus longtemps parce qu’on était sur une bonne dynamique. Ce sont des risques à prendre. Plus tôt dans le match, on essayait plutôt de jouer intelligemment. »

Largués à -20 à la mi-parcours, les Grizzlies n’ont pas abandonné, revenant à -2 au terme d’un 16-3 en troisième quart. Malheureusement pour Memphis, Ja Morant aura été trop esseulé à la marque. Mais, pour Kyle Anderson, il y a tout de même du positif à retirer de cette deuxième mi-temps valeureuse.

« On a gardé la même mentalité. On voulait mieux jouer en deuxième mi-temps mais on voulait surtout rester très concentré pendant l’intégralité des 48 minutes du match, peu importe le score. On a réussi à bien revenir. On a refait notre retard. Tant que le match n’est pas fini, on ne veut pas abandonner. »

« C’est comme une partie d’échecs »

Ayant tout de même réussi à piquer le Game 1, la troupe de Memphis rentre dans le Tennessee avec le sentiment du devoir accompli. Avec un bon capital confiance pour essayer de secouer encore plus la meilleure équipe de la saison.

« C’est comme une partie d’échecs », reprend Kyle Anderson. « Ils vont regarder leur vidéo et on va regarder la nôtre. Voyons maintenant qui fera les meilleurs ajustements pour le troisième match. »

De son côté, après son meilleur match en carrière à 47 points, nouveau record de franchise, saison régulière et playoffs confondus, Ja Morant n’était pas satisfait. Inscrire son nom dans le livre des records est une (bonne) chose mais porter son équipe au deuxième tour des playoffs, dans ce qui serait un « upset » retentissant, en serait une autre…

« C’est un honneur de pouvoir faire ça. Je suis heureux de pouvoir être là où je suis et de jouer au plus haut niveau possible. Mais je ne pense pas à [ces records], pas du tout », conclut-il. « On a maintenant l’avantage du parquet, avec notre public, j’ai hâte d’y être et de leur rendre la monnaie de leur pièce. On est à un partout et notre état d’esprit est de rentrer à la maison et d’utiliser notre avantage pour prendre le Game 3. »