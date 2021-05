Ja Morant dans l’histoire NBA !

On le dit, on le répète : seuls les playoffs permettent de se faire un nom en NBA. On l’a bien vu l’an passé avec Jamal Murray et Donovan Mitchell, et d’autres avant eux. Pour Ja Morant, tout a commencé avec ce « play-in » face aux Warriors, et le meneur des Grizzlies ne faiblit pas. Au contraire !

À 21 ans et 289 jours, il est ainsi devenu le plus jeune joueur à inscrire 47 points en playoffs. Il s’empare du même coup d’un record de franchise, détenu par Mike Conley, son prédécesseur aux Grizzlies et adversaire dans la série face au Jazz, et seul LeBron James (21 ans et 124 jours) avait été plus précoce pour atteindre les 45 points. En fait, ils ne sont qu’une poignée à avoir inscrit 40 points à moins de 22 ans : LeBron James donc, mais aussi Magic Johnson, Tracy McGrady, Luka Doncic et désormais Ja Morant.

Les statisticiens de la NBA ont même découvert qu’il fallait remonter à 1949 pour trouver trace d’un joueur ayant cumulé plus de 71 points après ces deux premiers matches de playoffs. Il s’agissait de la légende George Mikan !

Donovan Mitchell bluffé

« C’est un honneur d’être capable de réaliser ça » reconnaît Ja Morant en apprenant cette statistique. « C’est un privilège dans cette position, et de pouvoir jouer au plus haut niveau. Mais ce n’est pas du tout ce que j’ai en tête… On a perdu, et évidemment tout ça était insuffisant ».

Face à lui, il y a pourtant du très lourd puisque Mike Conley et Donovan Mitchell sont réputés pour leurs qualités défensives. Sans oublier bien sûr Rudy Gobert comme ultime rempart, auteur d’ailleurs d’un contre énorme sur le talentueux meneur des Grizzlies.

« On a bien défendu… Mais il faut féliciter Ja, et j’insiste… Il a mis 50 points, ou presque. C’est un sacré joueur, et je respecte tout son jeu ! » déclare Donovan Mitchell. « Il s’est battu, mais on s’est battu aussi ! Mais franchement, ce n’est pas surprenant. Il a été agressif dès l’entre-deux. Faire ça à un si jeune âge est unique. Je le respecte et je respecte son jeu. Il ne baisse jamais les bras. »

Scotché par Rudy Gobert, il insiste !

Il ne baisse donc pas les bras quand Rudy Gobert le bâche à deux mains, et ça fait partie du jeu. « Je n’ai pas peur ! C’est son boulot de protéger son cercle. Mon boulot, c’est d’attaquer le cercle et de finir. Il a réussi un beau contre, mais comme vous avez vu, j’étais immédiatement de retour dans la raquette. »

Ce qui impressionne chez Ja Morant, c’est qu’il ne tire même pas la couverture à lui. Ce n’est pas un meneur qui pense d’abord à marquer, et il n’en oublie pas de faire tourner son équipe. Mais il est si rapide et si technique.

« Je dois simplement très agressif tout le temps » poursuit-il. « Je me suis mis la pression pour qu’on revienne dans le match. J’ai été en mesure de trouver mes spots, et j’ai mis mes tirs. »

Et ça paraît si simple et fluide quand on le voit jouer…