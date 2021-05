Le Fiserv Forum (presque) à guichets fermés pour la suite des playoffs

En plus de nous proposer de superbes affrontements, les playoffs nous offrent également de belles ambiances dans des salles de plus en plus remplies, en fonction des États.

C’est pourquoi, en plus de Philadelphie qui a l’intention de remplir complétement le Wells Fargo Center prochainement, et de New York qui autorise déjà 13 000 personnes au Madison Square Garden, la franchise des Bucks va également largement augmenter sa capacité d’accueil dans un futur proche.

De 9 100 personnes, le Fiserv Forum va ainsi ouvrir ses portes à 16 500 spectateurs grâce à une autorisation délivrée par le Département de la Santé de Milwaukee.

C’est une bonne nouvelle pour les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo puisqu’ils joueront désormais dans une salle certes capable d’accueillir 17 341 places mais qui affichera complet dans sa disposition actuelle. « Nous sommes contents d’avoir de nouveau l’avantage du terrain et nous remercions les fans pour leur soutien sans faille. C’est une nouvelle étape de franchie dans ce long processus pour un retour à la normale » a expliqué Peter Feigin, l’actuel président du Fiserv Forum sur le site des Bucks.

Si le premier tour se déroule plutôt bien pour le moment, avec un avantage de 2-0 pour la troupe du « Greek Freak », cette aide ne sera pas de trop si Miami revient dans la série lors des prochaines rencontres en Floride…