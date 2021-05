Jusqu’à 13 000 spectateurs au Madison Square Garden !

Parce que la situation sanitaire s’améliore grandement aux États-Unis, les autorités ont décidé de lâcher du lest sur le nombre de spectateurs autorisés dans les salles, et le gouverneur de l’Etat de New York, Andrew M. Cuomo, a annoncé que chaque franchise pouvait désormais consacrer 50% de la capacité de la salle aux personnes « totalement vaccinées ». Selon James Dolan, le propriétaire des Knicks, mais aussi du Madison Square Garden, si l’on ajoute les sections réservées aux personnes qui ne sont pas encore vaccinées, cela représentera un total de 13 000 spectateurs pour les Knicks, soit environ les 2/3 de la capacité de la salle.

« Ce qui était déjà un moment incroyablement excitant pour les Knicks vient de devenir encore plus excitant – et nous aimerions remercier le gouverneur Cuomo d’avoir rendu cela possible », a déclaré James Dolan. « Tous ces fans pour les matchs de playoffs des Knicks vont être bruyants, ils vont être passionnés et ils vont être prêts. Le Garden va vibrer. Nous espérons que l’équipe donnera à tout New York une raison de se réjouir et que cela marquera le début d’un été rempli pour le nombre croissant de personnes vaccinées qui peuvent maintenant commencer à profiter de plus d’occasions de faire la fête ensemble dans nos enceintes et ailleurs ».

Cette nouvelle concerne aussi les Nets bien évidemment, et il faut s’attendre à ce que le Barclays Center accepte à peu près le même nombre de spectateurs puisque sa capacité est de 19 000 spectateurs, contre 20 900 places au Madison Square Garden. « Nous sommes ravis que davantage de fans des Nets puissent vivre les playoffs en personne. Les fans sont essentiels pour créer une atmosphère de passion et nous sommes impatients de les voir apporter cette énergie au Barclays Center » a réagi un dirigeant de la franchise.

Les deux franchises auront l’avantage du terrain au premier tour, et ce surplus de spectateurs pourrait jouer un rôle dans leurs oppositions respectives. Pour les Knicks, ce sera face à Atlanta, tandis que les Nets connaîtront ce soir le nom de leur adversaire. Ce sera Boston ou Washington.