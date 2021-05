Preview Play-in | Boston (7e) – Washington (8e)

Alors que beaucoup voyaient les Celtics s’inviter dans la course au titre, ils ont vécu l’une de leurs saisons les plus pénibles, et les voilà embarqués dans le « play-in » avec deux occasions d’aller en playoffs. La première « balle » est face aux Wizards, l’équipe en forme de la côte Est, passée de la 13e à la 8e place en deux mois ! Même si le public ne sera pas très nombreux, l’avantage du terrain aura son rôle à jouer.

Peut-être aussi que les deux formations vont calculer puisque le vainqueur sera opposé aux Nets au premier tour. Peut-être que les Sixers, bien que 1er de l’Est, sont mieux à prendre… En tout cas, ce n’est pas un match « à la mort » puisque le perdant aura encore une chance de se qualifier en playoffs. Mentalement, c’est important.

PRÉSENTATION DES CELTICS

Le cinq de départ : K. Walker, M.Smart, E. Fournier, J. Tatum, R. Williams.

Le banc : P. Pritchard, T. Thompson, G. Williams, S. Ojeleye, J. Parker, L. Kornet.

Le coach : B. Stevens

Une vraie saison galère pour les Celtics, à la fois au niveau de la santé, mais aussi du contenu. On n’a pas reconnu la touche de Brad Stevens, et le mal semble profond. Sans jamais trouvé de cohésion collective, ni en attaque ni en défense, seuls les exploits individuels de Jaylen Brown et de Jayson Tatum ont finalement donné le sourire aux fans. Les ambitions du début de saison sont bien loin, et il s’agit désormais de sauver l’honneur en allant en playoffs. Sans Jaylen Brown, opéré et absent pour trois mois.

POINTS FORTS

L’expérience. Si les Celtics ont un véritable avantage sur les Wizards, c’est en matière d’expérience. La plupart des joueurs connaissent bien les playoffs, et l’équipe était finaliste de conférence en 2020, et elle reste même sur trois finales de conférence en quatre ans. Tristan Thompson a été champion NBA, et il peut verrouiller la raquette et élever son niveau de jeu. Des éléments comme Marcus Smart, Kemba Walker et Jayson Tatum ont également l’habitude des matches à enjeux. Cela peut faire la différence.

Le talent offensif. Même sans Jaylen Brown, les Celtics ont des joueurs capables de faire la différence individuellement, et c’est essentiel lors des matchs plus fermés des playoffs. Jayson Tatum, Kemba Walker et Evan Fournier sont ainsi capables de briller en un-contre-un et faire la différence quand le jeu se tend.

POINTS FAIBLES

La dynamique. Depuis que Jaylen Brown s’est blessé, l’équipe n’a gagné que deux matches sur sept, et elle reste même sur 10 défaites en 15 matches. Boston a raté sa saison, et n’est jamais parvenu à redresser la barre. Cette 7e place résume bien le niveau de l’équipe, incapable d’enchaîner les bons résultats. L’équipe a passé toute la saison à chercher un collectif, et Brad Stevens n’a pas trouvé la bonne formule.

Un collectif en berne. Où est passé le collectif des Celtics ? C’est la question qu’on s’est souvent posée toute la saison. L’échange effectué à la « trade deadline » n’a rien changé, les Celtics n’ont survécu que par des actions individuelles de Jaylen Brown et de Jayson Tatum. Il y a moins de mouvements, moins de passes, moins d’alternance, moins d’efforts et c’est tout Boston qui tousse. En revanche, le talent individuel est intact, et en playoffs, on sait que ça peut faire la différence. Surtout sur un match.

PRÉSENTATION DES WIZARDS

Le cinq de départ : R. Neto, R. Westbrook, B. Beal, R. Hachimura, A. Len.

Le banc : D. Bertans, I. Smith, R. Lopez, D. Gafford, G. Matthews, C. Hutchinson.

Le coach : S. Brooks.

C’est l’équipe en forme de la côte Est avec 10 victoires en 15 matches. C’est peut-être même l’équipe à éviter en « play-in » vu sa dynamique actuelle. À l’image de Russell Westbrook, élu joueur du mois, Washington a le pied sur l’accélérateur depuis deux mois, et rien ne semble l’arrêter. Mais les Wizards ne sont pas des ogres non plus, et l’équipe doit composer avec deux absences notables (Bryant et Avdija), et surtout des blessés dont Bradley Beal, touché aux ischios. Il n’est pas à 100% et ça peut peser face au physique de Marcus Smart.

POINTS FORTS

Le trio d’arrières. Scott Brooks a trouvé la bonne formule avec Raul Neto pour épauler Russell Westbrook et Bradley Beal. Le Brésilien est parfait pour soulager le MVP 2017 dans la gestion des attaques, mais aussi pour s’occuper du meneur adverse. Cette triplette manque de taille mais dans le basket actuel, elle apporte du mouvement, de l’agressivité et de la complémentarité.

Un banc solide. Les dirigeants ont vu juste lors de la « trade deadline » en allant chercher Daniel Gafford et Chandler Hutchison. Ils apportent de la verticalité à une formation qui se reposaient sur des remplaçants moins athlétiques. Négligé, le banc des Wizards est efficace avec Davis Bertans pour planter de loin, mais aussi Robin Lopez pour apporter son petit « hook shot ». Sans oublier Ish Smith qui propose expérience et folie.

POINTS FAIBLES

L’absence d’un joker fiable. Derrière le formidable duo Westbrook-Beal, il manque une troisième lame capable d’apporter régulièrement entre 15 et 20 points par match. Rui Hachimura en a le potentiel, mais il manque encore de métier et de régularité. Davis Bertans pourrait être aussi parfait dans ce rôle mais il a mal digéré son beau contrat, et il n’a pas retrouvé son adresse de l’an passé.

L’efficacité sur jeu placé. Avec 115 possessions par match, les Wizards sont (de très loin) l’équipe qui joue le plus vite cette saison. Russell Westbrook relance aussi rapidement qu’il le peut à chaque fois qu’il en a l’occasion et ça permet à Washington de mettre une grosse pression à l’adversaire, et de l’épuiser. L’enjeu pour Boston sera donc de limiter les contre-attaques et ainsi forcer la troupe de Scott Brooks à trouver des solutions face à une défense en place. Dans ce schéma, elle a sans doute l’avantage.

LES CLÉS DU MATCH

La santé de Bradley Beal. Le deuxième meilleur scoreur de la NBA souffre de la cuisse, et il ne le cache pas. Il n’est à 100%. Ce qui signifie qu’il va jouer en serrant les dents, avec la crainte d’aggraver sa blessure. Cela peut peser sur son rendement, mais aussi sur son mental et celui de ses coéquipiers. Cette saison, Bradley Beal a fait très mal aux Celtics avec près de 41 points de moyenne sur trois matches. Pourtant, en face, il y a Marcus Smart et il y avait Jaylen Brown. S’il est diminué, les Celtics peuvent accroître la pression sur lui et ainsi limiter son impact.

Le rythme des Wizards. Si la défense va mieux à Washington ces derniers temps, l’équipe s’appuie avant tout sur le rythme imprimé par Russell Westbrook, surtout avec un Bradley Beal diminué. Si Boston est sérieux sur son repli et limite l’impact des accélérations du meneur adverse, les Wizards seront en danger car sur le poste 4, Rui Hachimura devrait souffrir face à Jayson Tatum. Le problème, c’est que les Celtics n’ont jamais été rassurants défensivement cette saison et que leur repli défensif, qui était le meilleur l’an passé, est cette année le 20e…

SAISON RÉGULIÈRE

9 janvier 2021 : Celtics – Wizards (116-107)

14 février 2021 : Wizards – Celtics (104-91)

1er mars 2021 : Celtics – Wizards (111-110)

VERDICT

Boston

HORAIRE

Mardi 18 mai : Celtics – Wizards (03h00)