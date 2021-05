Milwaukee et Philadelphie vont remplir leur salle à 50% pour le début des playoffs

C’est une nouvelle qui ravira tout le monde. Joueurs et fans espèrent retrouver des ambiances chaudes en playoffs, et si certaines franchises jouent la carte de la prudence, Milwaukee et Philadelphie vont remplir à 50% leur salle.

Limité aujourd’hui à 18%, le taux de remplissage du Fiserv Forum va ainsi fortement augmenter. Peter Feigin, le président du Fiserv Forum, a ainsi annoncé la bonne nouvelle sur le site officiel des Bucks. « Nous sommes impatients que les Bucks soient en mesure d’augmenter la capacité d’accueil du Fiserv Forum à 50% pour les playoffs grâce aux nouvelles directives du département de la santé. »

Ces 50% équivalent à 9 000 fans. Cette évolution sera un atout non négligeable pour les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo, habitués jusqu’ici à 3 300 spectateurs.

Bien évidemment, les règles sanitaires restent appliquées. De ce fait, les fans devront obligatoirement porter le masque dans l’enceinte, sauf quand ils se restaurent. De plus, les billets seront limités par acheteur.

Le Wells Fargo Center plein dès le 11 juin ?

Mais le plus grand changement est à mettre au profit de la franchise des Sixers. Limité aujourd’hui à 4 000 fans, le Wells Fargo Center emboitera dans un premier temps le pas de sa consœur du Wisconsin le 21 mai prochain, avec un taux de remplissage à hauteur de 50% qui représente environ 10 000 personnes.

Mais le responsable de la santé à Philadelphie, le docteur Thomas Farley, qui s’est exprimé sur NBC Sports, voit plus grand pour les franchises de la ville à partir du 11 juin prochain. « Les équipes seront autorisées à vendre autant de billets qu’elles le souhaitent. »

Philadelphie souhaite donc le retour des salles combles, et vu l’augmentation du nombre de vaccinés, qui va de pair avec la diminution du nombre de cas de Covid-19 au sein de la ville, les autorités sanitaires font preuve d’optimisme quant à un quasi-retour à la normale dans les lieux sportifs pour l’été.

Dans l’optique où les coéquipiers de Joel Embiid passent le premier tour des playoffs, ils pourraient donc évoluer dans un Wells Fargo Center chauffé à blanc dès la demi-finale de conférence !