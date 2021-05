Télévision : des débuts de playoffs plus regardés que ceux de 2019

2,9 millions de téléspectateurs. Telle est l’audience moyenne enregistrée pour le premier week-end de playoffs, en cumulant les chiffres des principales chaînes américaines (ESPN, ABC et TNT). Cette moyenne est en progression de… 49% comparé aux huit premiers matchs de playoffs de la saison passée.

Une progression par rapport à la « bulle » d’Orlando à relativiser car ces matches de 2020 ont eu lieu en début de semaine et en plein été. Toutefois, selon Sports Media Watch, cette moyenne pour 2021 est légèrement supérieure à celle enregistrée pour l’entame des playoffs 2019 (2,84 millions), ce qui confirme un regain d’intérêt.

Les audiences de cette année ont notamment été boostés par la première manche entre Lakers et Suns, avec en moyenne plus de 4,4 millions de curieux sur ABC et même une pointe à 6 millions de téléspectateurs. Aucun match du premier tour de la saison passée n’a attiré autant de monde.

Cette rencontre était pourtant en compétition avec le tournoi de golf PGA, un poil plus regardé. Il s’agissait de la cinquième plus grosse audience NBA de la saison. LeBron James a pris part à quatre de ces cinq rencontres, dont le match de « play-in » face aux Warriors, suivi par 5,6 millions de personnes.

Deuxième match le plus regardé ce week-end, le Nets – Celtics a attiré 3,8 millions de passionnés sur ABC, soit à peu près le même niveau d’audience que la manche de « play-in » entre Warriors et Grizzlies sur ESPN. En queue de peloton, le Bucks – Heat du week-end a été regardé par un peu plus de 2 millions de personnes, toujours sur ESPN.