Anthony Davis : « Je n’ai pas besoin que LeBron vienne me dire ce que je dois faire »

Il avait endossé la responsabilité de la défaite dans le Game 1, et il avait promis de sortir le grand jeu. Anthony Davis a tenu parole, cumulant 34 points, 10 rebonds, 7 passes et 3 contres dans la victoire des Lakers dans la seconde manche à Phoenix. Symbole de cette agressivité retrouvée, ses 18 lancers-francs inscrits ou encore ce contre sur Deandre Ayton à trois minutes de la fin. Après avoir compté jusqu’à 15 points de retard, les Suns étaient revenus à -1 et ce contre de Davis va lancer un 7-0 décisif avec LeBron James pour l’épauler.

« On joue ensemble depuis un bon moment désormais. Il n’a pas besoin d’être derrière moi. Il l’avait vu sur mon visage » répond Davis lorsqu’un journaliste lui demande si LeBron James lui avait donné quelques conseils avec cette deuxième manche. « Depuis l’année dernière, il ne cesse de me parler de perfection, de jouer dur, de jouer dans des ambiances comme celle-ci. Et cela porte ses fruits. J’en suis arrivé au point où je n’ai pas besoin que Bron vienne me dire ce que je dois faire. Je le sais maintenant. »

« C’est du basket de playoffs, avec évidemment des émotions, et chaque possession est si importante »

Pour Frank Vogel, il n’y a rien d’étonnant à ce que deux joueurs de cette trempe répondent présent à ce niveau de compétition. « Il s’agit de deux des cinq meilleurs joueurs de la NBA, et on utilise une formule dans laquelle ces gars sont vraiment capables d’endosser la plus grosse charge pour marquer des points, surtout dans les dernières minutes, avec une armée de défenseurs et de finisseurs autour d’eux, qu’il s’agisse de finir près du cercle ou à 3-points. »

Aux Lakers, les superstars ne se cachent pas, et leurs coéquipiers leur donnent la balle dans les moments chauds. « En fin de match, on a su trouver LeBron et moi, et c’est ce que l’équipe est censée faire. Et on a été capables de s’en sortir. »

Aux côtés de Davis, LeBron James compile 23 points, 9 passes, 4 rebonds et 2 interceptions. Toute la soirée, il a été le Lieutenant de Davis, mais c’est lui qui a planté le 3-points assassin à 50 secondes de la fin. « C’est du basket de playoffs, avec évidemment des émotions, et chaque possession est si importante » rappelle LeBron. « Etre capable de faire une action importante à un moment important, cela compte énormément pour notre équipe. »