Tout avait pourtant bien commencé, avec un gros contre sur Devin Booker puis un alley-oop plein de puissance. Puis, au fil des minutes, Anthony Davis n’a jamais su trouver le bon tempo pour exister, et peser, dans cette première manche de son premier tour face aux Suns.

Les chiffres sont clairs : avec 13 points à 5/16 au shoot et un +/- de -18, le pire des Lakers, l’intérieur a manqué son rendez-vous. Il le sait, il le dit et il assume d’avoir été un frein pour son équipe, battue dans ce Game 1.

« Il n’y a aucune chance de gagner un match, encore moins une série, si je joue à ce niveau », déplore-t-il pour ESPN. « Donc, c’est pour moi celle-là. J’en prends l’entière responsabilité, clairement. »

Comment expliquer une telle passivité ? AD avance l’idée que le début de match réussi des champions en titre l’a un peu endormi. Il n’a ensuite jamais retrouvé ses sensations. « Habituellement, je commence fort et là, je suis sorti de mon rythme, c’est de ma faute », précise-t-il. « Mais je dois tout de même être agressif. »

« Il a toujours répondu »

Surtout que même si les Lakers ont été maladroits de loin (7/26 à 3-pts), ce qui n’aide pas pour offrir des espaces à l’ancien joueur des Pelicans, Anthony Davis n’a pas été totalement éteint par des prises à deux des hommes de Monty Williams. Il a aussi manqué beaucoup de shoots en situation de un-contre-un, face à Deandre Ayton notamment, mais aussi simplement d’envie pour peser dans la raquette.

« Les Suns étaient bien plus attentifs face à lui pour ce match », remarque Frank Vogel, alors qu’Anthony Davis avait collé 42 points à Phoenix il y a quelques jours. « Ils ont fait du bon boulot, il faut le reconnaître, ils ont eu une semaine pour se préparer. Ils ont limité ses possessions, fait prise à deux pour lui rendre la vie difficile. Mais on peut toujours faire mieux pour l’aider. »

Pour le Game 2, l’intérieur devra montrer un autre visage, comme les Lakers d’ailleurs. L’un ira avec l’autre.

« J’adore quand il assume cette pression », explique LeBron James. « On est une bien meilleure équipe quand il est agressif, quand il réclame la balle. Mais on doit tous faire mieux. Les fois où il a déclaré qu’on ne pouvait pas gagner s’il évoluait à ce niveau, il a toujours répondu. Quand Davis fait du Davis, on redevient les Lakers. »