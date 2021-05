Myles Turner : « L’herbe sera plus verte où que je sois »

Sous la houlette de Danny Ainge, Boston a souvent eu du nez pour son recrutement ces dernières années. Reste un accroc qui n’est pas très bien passé durant l’intersaison du côté du Massachusetts suite au départ de Gordon Hayward pour Charlotte.

Indiana était en effet prêt à monter un échange, en lâchant Myles Turner, Doug McDermott et un premier tour de Draft pour récupérer Gordon Hayward, mais la franchise s’est heurtée à un mur : les Celtics voulaient ajouter Victor Oladipo ou TJ Warren à la transaction.

A l’arrivée, Gordon Hayward a finalement quitté Boston pour Charlotte sans contre-partie en termes de joueurs ! Par ailleurs, Victor Oladipo et TJ Warren ont vécu une saison galère à cause des blessures, tandis que Myles Turner a fini meilleur contreur de la NBA et Doug McDermott a réalisé sa meilleure offensive en carrière…

Tristan Thompson est arrivé aux Celtics un mois plus tard, et Boston a activé l’année en option de Robert Williams III pour 2021-2022 dans la foulée. Les deux intérieurs ont toutefois des profils similaires, protecteurs de cercle en défense, et incapables de s’écarter en attaque. Cet été, Boston pourrait être ainsi tenté de récupérer un grand capable de s’écarter, dans un registre similaire à Daniel Theis, parti à Chicago en mars dernier, ou Al Horford pendant quelques saisons.

« En ce qui concerne les rumeurs d’échange, j’essaie vraiment de m’en tenir au basket »

Touché à l’orteil, Myles Turner espérait pour sa part revenir à temps pour pouvoir participer à la préparation de Team USA en vue des Jeux Olympiques. En attendant et jusqu’au début de la saison prochaine, il pourrait être à nouveau au cœur des rumeurs, que ce soit à Boston ou ailleurs. Même s’il sait qu’Indiana a déjà tranché entre lui et Domantas Sabonis, l’intérieur a rappelé l’attachement qu’il avait pour les Pacers, se tenant prêt à toute éventualité.

« J’adore Indianapolis et il n’y a pas d’autre endroit où je préférerais être qu’ici », a-t-il déclaré. « C’est ma deuxième maison et les fans sont les meilleurs que la NBA puisse offrir. En ce qui concerne les rumeurs d’échange, j’essaie vraiment de m’en tenir au basket. Je me concentre sur le fait d’être le meilleur possible sur le terrain, de soutenir mes coéquipiers et d’essayer de ne pas me laisser emporter par les rumeurs. En fin de compte, il s’agit d’un business, j’en suis pleinement conscient et je me conduis comme tel. J’ai confiance en mes compétences et en ma progression et je pense que je m’épanouirai partout où je serai. L’herbe sera plus verte où que je sois ».

« Plus verte » comme la tenue des Celtics ?