Le cinq majeur de la saison : les All-NBA Teams issues de vos votes

Vous avez encore été très nombreux à répondre à notre sondage pour désigner les trois All-NBA Teams de la saison. Pourtant, l’exercice était particulièrement compliqué et piégeux cette saison.

Car si la NBA demande toujours deux « guards », deux « forwards » et un « center » par équipe, les postes sont de plus en plus mouvants et la ligue autorise donc les votants à placer certains joueurs tantôt comme « guard », tantôt comme « forward ». Il faut dire qu’il est difficile de dire si des joueurs comme Jaylen Brown, Paul George ou Khris Middleton sont plutôt des arrières ou des ailiers. Difficile aussi de déterminer si Draymond Green est davantage un ailier fort ou un pivot dans l’effectif actuel de Golden State…

Malheureusement, il était beaucoup trop compliqué pour nous de faire des sondages avec des joueurs présents sur plusieurs postes, et on s’en est donc tenu au schéma classique. D’où l’impression d’un surplus de « guards » parmi lesquels il était difficile de choisir, alors que l’échantillon était beaucoup moins dense chez les « forwards ».

Si on ajoute à ça les nombreuses blessures ou absences liées aux protocoles Covid-19, on obtient des All-NBA Teams particulièrement complexes à déterminer, et qui dépendent beaucoup de critères subjectifs.