Pour retrouver les sommets, le Thunder ne veut pas prendre de raccourcis

Avec 22 victoires pour 50 défaites, le Thunder a fini dans les bas-fonds du classement de la conférence Ouest, terminant avant-dernier, juste devant les Rockets. Mais Oklahoma City ne possède au final que le quatrième pire bilan de la ligue, à égalité avec les Cavs, derrière celui de Houston donc, mais aussi Detroit et Orlando à l’Est.

Dans sa conférence de presse de fin de saison, le patron du Thunder, Sam Presti, a déclaré être enthousiaste avant la prochaine Draft qui s’annonce très riche, en tout cas sur les « lottery picks » avec pourquoi pas, le héros local en Oklahoma, Cade Cunningham. Comme Cleveland, OKC a 45% de chances de récupérer un des quatre premiers choix de Draft, et 11% de décrocher le gros lot en numéro un. C’est un peu moins que Houston, Detroit et Orlando, qui ont chacun 14% de chances de tirer en premier.

« On pense que c’est une des stars montantes de NBA »

« On ne sait jamais comment ça va tourner. La seule chose qu’on peut faire, c’est de réagir comme il faut, de continuer à prendre la bonne direction et suivre nos principes, de ne pas réagir excessivement dans un sens comme dans l’autre », a-t-il expliqué dans The Oklahoman. « Mais il faut encore plus accepter le fait qu’on n’a aucun contrôle dessus, et que ça aura une influence énorme sur l’avenir de notre équipe. »

Après les départs de Chris Paul, mais aussi Dennis Schröder et Danilo Gallinari entre autres lors de la dernière intersaison, le Thunder a complètement assumé son projet de reconstruction, engageant en chemin un nouveau coach, Mark Daigneault.

Dans ce tout nouveau schéma, Shai Gilgeous-Alexander fait presque figure de vétéran à seulement 22 ans. Il est en tout cas la clé de voûte du nouvel édifice en construction sur les ruines de l’ère Durant – Westbrook. À tel point que sa blessure en cours de saison a carrément été synonyme de fin de saison !

« On va avoir une grande conversation avec Shai pendant l’intersaison. On a hâte. Son influence sur l’équipe est plutôt évidente. On pense que c’est une des stars montantes de NBA », reprend Sam Presti. « On est très content de sa progression, en tant que joueur mais aussi en tant que leader. Il a fait un énorme bond en avant sur son taux de passe. Je crois qu’il est le leader de la NBA dans les pénétrations [ndlr : exact, avec 25 par match]. Il a progressé à 3-points. Tout ça, c’est du progrès tangible et évident. »

« Quand on reviendra en playoffs, on veut que ce soit un point d’arrivée et pas seulement une apparition »

Avec Lu Dort et Darius Bazley en plus de SGA en « cadres », mais aussi les jeunes pousses comme Moses Brown, Aleksej Pokusevski et Théo Maledon, le Thunder s’est déjà constitué une classe biberon tout à fait prometteuse. La Draft à venir doit encore renforcer ce noyau dur et le propulser à un niveau supérieur la saison prochaine. Mais dans l’idée d’une progression durable, viable sur le long-terme.

« Comme on dit, les raccourcis peuvent écourter les périodes de succès, mais on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que ça n’arrive pas. Quand on reviendra en playoffs, on veut que ce soit un point d’arrivée et pas seulement une apparition. Ça voudra dire qu’on peut y retourner, qu’on est là pour durer, qu’on peut tenter des choses et que la malchance peut frapper sans nous couler complètement. On avait vécu ça durant nos jeunes années. On ne veut pas être dans une position où on arrive en playoffs une année et on n’y arrive pas la suivante. C’est avec cette idée précise et cette concentration qu’on travaille. »

Bien conscient d’être revenu à la case départ, quand il a hérité des manettes à l’approche du déménagement de Seattle à Oklahoma City en 2007, Sam Presti veut passer à l’étape suivante de son deuxième grand projet de construction. À la recherche d’une deuxième star donc, pour retrouver les sommets à long terme…

« On comprend très bien l’écosystème de la NBA. On sait comment ça marche. On sait dans quelle situation on est et ce qu’on peut faire et je suis extrêmement confiant et optimiste pour notre avenir. On voit continuer à avancer et continuer à respecter nos valeurs. »