Gagner en agressivité : la mission réussie de Théo Maledon cette saison

Même si le Thunder avait décidé de dédier cette saison 2020/21 au développement de ses jeunes joueurs, l’équipe de Mark Daigneault a parfois ressemblé à l’équivalent de l’Ignite Team de G-League à la sauce NBA, entre la blessure de Shai Gilgeous-Alexander et la mis au ban des vétérans, comme Al Horford.

OKC s’est donc placé dans une situation délicate sur le plan sportif, enchaînant les défaites (21 défaites sur les 22 derniers matchs) et même carrément les raclées (+/- général de -490 sur les 25 derniers matchs, le pire de l’histoire de la ligue sur 25 matchs). De quoi permettre de récupérer le choix de Draft le plus haut possible, mais également aux jeunes déjà présents de progresser à vitesse grand V en étant plongé directement dans le grand bain.

Le contexte idéal pour se montrer

Tous les éléments intéressants comme Aleksej Pokusevski, Moses Brown ou Isaiah Roby ont ainsi été mis à contribution avec pour mission d’élever leur niveau de jeu rapidement. Il en a été de même pour Théo Maledon, le joueur qui a bénéficié du plus gros temps de jeu du Thunder depuis le de début de la saison, à seulement 19 ans !

Back-up de Shai Gilgeous-Alexander en début d’exercice, puis de George Hill, le Français a ensuite pu être titulaire à 47 reprises. Avec une mission, confiée par Mark Daigneault et son staff : se lâcher offensivement et saisir sa chance.

« Regarde le cercle » lui ont ainsi rabâché les membres du staff sur la première partie de saison, poussant l’ancien de l’Asvel à être agressif. « J’ai l’impression qu’il est parfois un peu timide. C’est l’une des choses qu’on peut voir chez un rookie », avait pour sa part confié Shai Gilgeous-Alexander en février.

Oklahoma City a vite constaté de quoi Théo Maledon était capable. L’objectif a donc été d’essayer de le libérer et de le pousser à prendre davantage de responsabilités en attaque. « Je dois juste jouer de la bonne façon. Quand j’ai des tirs ouverts, je dois juste les prendre et être confiant. C’est comme ça que je joue », avait résumé l’international français. Le message a visiblement été entendu.

Des matchs de référence face à Chris Paul et Russell Westbrook

Le meneur tournait à 7.8 points en 7 tentatives par match sur la première partie de saison. Depuis le All-Star break, il prend 12 tirs par match pour 12.4 points en moyenne, avec des prestations remarquées au cours du mois d’avril comme ses 33 points face à Phoenix ou son match à 20 points et 8 passes décisives à l’occasion du retour de Russell Westbrook en Oklahoma avec Washington.

« Une grande partie de la saison a consisté à essayer de créer des situations avantageuses pour lui afin qu’il puisse créer. Nous l’avons encouragé à être agressif dans toutes les facettes de son jeu offensif. Je pense qu’il l’a fait dès le début ce soir. Il progresse vraiment en prenant ces tirs avec confiance et ça ouvre vraiment son jeu », s’était ainsi réjoui Mark Daigneault après le match face aux Wizards.

Des automatismes acquis pour le reste de sa carrière

Dans cette saison sans enjeu pour le Thunder, les résultats sportifs ne sont pas au rendez-vous, même si l’équipe possède pour l’heure un meilleur bilan que Houston et Detroit. Mais la campagne a permis à Mark Daigneault de tester un maximum de joueurs et de suivre l’éclosion de ses jeunes pépites au plus haut niveau.

« Theo a été super. Il est arrivé cette année déjà mature pour son âge. Je pense qu’il a été capable de trouver ses marques encore mieux en attaque, et défensivement, je pense qu’il a aussi fait un bien meilleur travail en contenant ses adversaires », avait également souligné Isaiah Roby (23 ans), le plus âgé de la classe biberon d’OKC.

Avec les coudées franches à la mène sur la fin de saison, Théo Maledon se montre encore davantage. Seul rookie de l’histoire du Thunder à avoir scoré plus de 30 points avec Russell Westbrook, il est aussi celui qui a déjà réussi le plus de paniers à 3-points sur sa première saison avec 102 tentatives converties sur 304 (33.6% de réussite), en plus d’être le 7e meilleur scoreur de la classe 2020/21.

Même si l’adresse n’est pas au rendez-vous sur ce sprint final de la saison régulière (35% de réussite depuis le All-Star break), l’important est d’acquérir des automatismes pour le reste de sa carrière.

« Une chose dont je suis fier, c’est de voir à quel point je me suis senti à l’aise et à quel point j’ai acquis de l’expérience au fil des mois, au fil des matchs », a-t-il ainsi lâché durant la double-confrontation face aux Warriors, promettant de continuer à garder le cercle en ligne de mire. « J’essaie toujours de tirer le meilleur de chaque situation et de tout absorber, pour être sûr d’être mieux préparé si cela se reproduit ».