Pour créer l’exploit, les Wizards veulent d’abord se faire plaisir

Après s’être extirpés du « play-in » et qualifiés pour les playoffs, les Wizards ont déjà réussi leur saison. Mais ne comptez pas sur les hommes de Scott Brooks pour être les simples victimes expiatoires des Sixers, grandissimes favoris de leur série du premier tour.

La preuve avec cette première manche où Washington a longtemps eu la main sur la rencontre avant de craquer. De quoi frustrer mais aussi encourager Bradley Beal qui estime que son équipe possède les qualités nécessaires pour faire encore mieux.

Profiter du cadre pour se lâcher

« On n’a pas bien joué. Je ne pense pas avoir bien joué et il y a encore quelques domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer » estime le deuxième meilleur scoreur de la NBA chez The Athletic. « Je pense qu’on a trop cherché à faire les choses bien, au point qu’on en a perdu le plaisir du jeu. On bosse tous pour arriver à ces playoffs de fin d’année donc lâchons nous ! »

D’autant que les protagonistes s’expriment de nouveau devant du public, et il faut être capable d’en faire abstraction pour jouer de manière libérée. « C’est compliqué, surtout avec le public parce qu’on n’en a pas eu de toute l’année. Le public joue un vrai rôle surtout ici où leurs fans sont extrêmement bruyants. On doit rentrer sur le parquet et prendre conscience que ce n’est qu’un match. Aussi important et intense qu’il soit, ça ne reste qu’un match. Nous avons les qualités et la capacité de jouer à ce niveau donc profitons-en. »

Cependant le défi reste de taille. Philadelphie dispose d’une réelle puissance de feu que ce soit avec Tobias Harris, Joel Embiid ou même les shooteurs qui sont parfaitement trouvés par Ben Simmons. Washington défie le leader de la conférence Est, et les armes sont nombreuses.

Une défense à améliorer

« Ils ont tellement de bons joueurs » concède Davis Bertans sur NBC Sports. « Si vous vous focalisez trop sur Tobias Harris, alors Embiid vous sanctionne, et inversement. »

Pas réputée pour être une grande forteresse, la défense des Wizards a subi de plein fouet la démonstration de Tobias Harris même si à l’image du coach, la franchise s’attendait à ce genre de performance. « On savait qu’il allait jouer à un niveau de All-Star sur cette série. Il a inscrit tous ses tirs en première mi-temps (12/19 pour être exact), même ceux qui étaient contestés. Il a été capable de s’exprimer en transition. Il est dur à défendre. Rui va s’améliorer au prochain match mais ce n’est pas que Rui. On doit tous être meilleurs sur Harris. »

Trop tendre et pas assez organisé, l’effectif de Washington n’est jamais parvenu à freiner l’ailier des Sixers.

« On a mal communiqué sur certaines situations notamment sur pick & roll. Je pense qu’il était trop dans sa zone de confort. À chaque fois que je tournais la tête, il était en train de marquer ses lay-up et ses shoots à mi-distance. » regrette d’ailleurs Bradley Beal. De quoi nourrir des regrets dans le clan Wizards. « On ne veut pas être proche. On a été solide mais pas assez » conclut Scott Brooks.