Tobias Harris est sorti de sa boite

Si Philadelphie a tenu son rang à domicile contre Washington, ce fut loin d’être évident car les hommes de Doc Rivers sont tombés sur une formation libérée et sans complexe.

Les coéquipiers de Bradley Beal ont aussi profité du rapide problème de fautes de Joel Embiid pour attaquer le cercle en permanence, et dans ce match très offensif, c’est finalement Tobias Harris, auteur de 37 points à 15/29 au tir dont 2/5 de loin et 5/5 sur la ligne des lancers, qui a tenu la baraque pour les Sixers.

Pas moins de 16 points dans le deuxième quart-temps

Une prestation qui avait de quoi satisfaire le principal intéressé, interrogé par Sixers Wire. « Ça fait du bien. J’ai trouvé le bon équilibre en étant agressif tout en continuant de faire les actions décisives et de me mettre en rythme. C’est un bon match pour moi. »

Avec 16 points dans le seul deuxième quart-temps, Tobias Harris a évité à son équipe de sombrer avant la pause, et l’ancien ailier des Clippers a sorti la panoplie complète de l’attaquant en allant chercher ses points au cercle, sur la ligne des lancers, à mi-distance ou à 3-points. Un vrai « go-to-guy ».

« Quand j’étais sur le banc, on avait besoin d’un scoreur et il a donc pris les choses en main surtout dans cette première mi-temps. » relève Joel Embiid pour ESPN. « Il a été énorme pour nous. Je crois qu’il avait déjà marqué 28-30 points à la mi-temps. Ses points étaient très importants parce que les Wizards enchainaient les paniers et il nous a gardés dans le match. »

La confiance totale de Doc Rivers

Une aubaine pour le collectif des Sixers de profiter d’un joueur au sommet de sa carrière, au point d’avoir été longtemps dans la discussion pour être All-Star. « Il nous a portés et il a été agressif pour nous. Il savait qu’il devait l’être et il l’a été toute la saison. Il ne recule devant rien, se bat au rebonds, fait toutes les petites choses et il nous a maintenus à flot pendant que Joel avait des problèmes de faute » confirme Danny Green.

Déjà ensemble aux Clippers, Tobias Harris et Doc Rivers entretiennent une relation particulière, et c’est précieux quand il faut compenser un passage sur le banc du pivot. « J’ai une totale confiance en lui. Je l’ai trouvé en difficulté sur les premiers matchs de la saison mais il a travaillé. Je le connais depuis notre passage aux Clippers » rappelle le coach de Philly. « Nous essayons certaines choses avec lui depuis le camp d’entrainement et j’étais persuadé qu’il prendrait le relais de Joel. »

Avec un Tobias Harris à ce niveau, un Ben Simmons concentré sur les passes et un Joel Embiid moins embêté par les soucis de faute, les Sixers devraient être mieux lors de la seconde manche.