Décisif face aux Knicks, Tobias Harris envoie un message : « Je suis un All-Star ! »

« C’est bien ce que j’ai dit. Pour moi, c’est juste l’occasion de le réaffirmer. Je sais que les fans le savent, mais je dois le réaffirmer, à eux, à moi-même, et particulièrement en réussissant ces actions importantes. J’essaie de trouver de la motivation dans différents domaines, et ça en fait partie ».

Tobias Harris était chaud cette nuit et a laissé parler ses émotions après avoir inscrit un deuxième panier décisif de suite face à Reggie Bullock, afin de distancer les Knicks pour de bon. Déjà meilleur marqueur de son équipe lors de la victoire précédente face aux Spurs, l’ailier a alors crié « Je suis un All-Star ! », rappelant qu’il était l’une des raisons de la réussite des Sixers cette saison et un lieutenant fiable derrière le tandem Simmons-Embiid.

« Il était furieux », a glissé Ben Simmons au sujet de la non-sélection de son coéquipier au match des étoiles. « Il aurait dû être All-Star. Il y a des gars comme moi et Joel dans cette équipe, et puis il y a Tobias. Je pense que les gens ne réalisent pas à quel point il est talentueux. Je ne ne veux rien enlever aux autres All-Stars, mais s’il était dans une autre équipe, il ferait les mêmes stats. C’est clair qu’il est capable de le faire. Mais évidemment, les choses se sont passées comme elles se sont passées. Mais quoi qu’il arrive, pour nous, c’est un All-Star, un de ces gars qui peuvent faire le travail, aller chercher un panier important. C’est un grand joueur ».

Gagner sans son leader, le défi excitant de Philadelphie

Tobias Harris a débloqué la situation en faveur des Sixers sur un panier à la Joel Embiid, lorsqu’il a enfoncé Reggie Bullock près du cercle avant de se lever. Si son jeu est davantage mis en lumière, c’est aussi parce que le Camerounais est désormais sur la touche, et que d’autres joueurs, comme lui, doivent répondre présent.

« C’est un nouveau défi pour nous en tant qu’équipe », a confié Tobias Harris par rapport à la situation actuelle. « Et je veux relever ce défi parce que je sais à quel point nous sommes une bonne équipe avec lui, même sans lui. C’est clair que nous avons besoin de lui, mais en même temps, je suis prêt à relever ces défis. Ce que les gens ont à dire ne m’affecte pas vraiment parce que je sais que lorsque je regarde tout le monde dans les yeux dans ce vestiaire avant le match, nous sommes prêts à aller au combat et à gagner ».

Les Sixers présentent la bonne approche mentale, en mode « commando », en l’absence de leur leader. Avec pour mission principale de ne pas saboter le travail accompli depuis le début de saison, en grande partie dû à la régularité du Camerounais. En espérant que le collectif n’en ressortira que plus fort lorsque Joel Embiid sera de retour.

« C’était l’anniversaire de Joel, je voulais donc m’assurer qu’il puisse manger son gâteau en paix et profiter de son anniversaire. C’est le défi qui s’annonce pour ce groupe et cette équipe avec notre grand gaillard en moins. Tous les soirs, nous devons nous surpasser et trouver notre identité, qui nous sommes sur le terrain. Et nous l’avons fait match après match jusqu’à présent », a ainsi conclu Tobias Harris.