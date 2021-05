Preview Playoffs 2021 | Utah (1) – Memphis (8)

Sur le papier, c’est la série la plus déséquilibrée entre le leader de la NBA et des Grizzlies qui ont arraché leur qualification au « play-in ». Déséquilibrée aussi car Utah a dominé à trois reprises Memphis cette saison, et que les coéquipiers de Ja Morant ne semblent pas avoir les armes pour répondre à des jokers comme Jordan Clarkson et Joe Ingles, mais aussi à l’équipe la plus prolifique à 3-points de la NBA.

PRÉSENTATION DU JAZZ

Le cinq de départ : M. Conley, D. Mitchell, B. Bogdanovic, R. O’Neal, R. Gobert

Le banc : J. Clarkson, J.Ingles, D. Favors, G. Niang, T. Forrest, M. Thomas, E. Ilyasova

Le coach : Q. Snyder

POINTS FORTS

Le shoot à 3-points. On s’est moqué des Rockets et des Warriors pendant des années pour leur trop grand appétit pour le 3-points, mais le Jazz les supplante. En volume et en efficacité avec 49% de leurs tirs pris derrière l’arc, soit 43 tentatives par match ! Le tout à 39%, soit le 3e meilleur pourcentage de toute la NBA. A l’exception de Rudy Gobert, tout le monde dégaine à 3-points avec cinq joueurs qui tirent entre 5 et 9 par match à 3-points. Impossible de faire l’impasse sur un joueur.

Un banc productif. Le Jazz a placé deux joueurs parmi les finalistes pour le trophée de meilleur sixième homme : Jordan Clarkson et Joe Ingles. Les deux seraient titulaires dans la moitié des franchises NBA, mais c’est comme remplaçants qu’ils font très mal. Clarkson est sans conteste l’héritier de Lou Williams ou Jamal Crawford. Souvent le Jazz fait l’écart lorsqu’il est sur le terrain. Quant à Ingles, c’est la force tranquille, à la fois par sa lecture du jeu, mais aussi son métier et sa redoutable patte gauche.

POINTS FAIBLES

La défense sur le pick-and-roll. Difficile de trouver un point faible au Jazz qui a dominé la NBA pendant quasiment toute la saison. On retiendra tout de même que l’an passé, Utah n’était pas parvenu à maîtriser le pick-and-roll entre Jamal Murray et Nikola Jokic, et ça reste sans doute le point faible de l’équipe. Notamment sur le pick-and-pop lorsque Rudy Gobert délaisse sa raquette pour sortir au large. On l’a constaté récemment face aux Wolves.

La trop grande dépendance au shoot extérieur. Si le Jazz est aussi redoutable que les Warriors de la grande époque à 3-points, en revanche, l’équipe manque de variétés en attaque. Pour les tirs près du cercle, l’équipe se classe 27e de toute la NBA ! Et il s’agit essentiellement de dunks de Rudy Gobert. Les autres préfèrent shooter de loin donc mais aussi enchaîner les floaters ou shooter avec la planche à 3/4 mètres.

PRÉSENTATION DES GRIZZLIES

Le cinq de départ : J. Morant, D. Brooks, K. Anderson, J. Jackson Jr, J. Valanciunas.

Le banc : J. Winslow, D. Bane, X. Tillman, B. Clarke, T. Jones, J. Konchar, D. Melton, G. Allen.

Le coach : T. Jenkins

Spécialiste du « play-in » avec trois matches en deux ans, les coéquipiers de Ja Morant ont dominé les Spurs et les Warriors pour décrocher la 8e place. C’est déjà une victoire pour cette jeune équipe, la plus jeune de toute la NBA avec 24 ans de moyenne. Beaucoup vont découvrir les playoffs, mais leur culot est épatant depuis deux ans avec ce style très universitaire fait d’enthousiasme et d’agressivité en permanence. On ne s’ennuie jamais avec Memphis, et Morant a tout d’une superstar. Sa situation rappelle celle d’un Damian Lillard ou d’un Stephen Curry au milieu des années 2010, et son tir de la gagne face à Golden State est annonciateur d’une grande campagne.

POINTS FORTS

La confiance. Vainqueurs des Spurs puis des Warriors, les Grizzlies gagnent en confiance de match en match, et cette maitrise de la prolongation face à Golden State prouve que les jeunes apprennent vite, et qu’ils ne tremblent pas face à des joueurs plus expérimentés. S’il y a un match à prendre, c’est le premier, d’autant que le Jazz n’a pas joué depuis une semaine. Sans oublier que le staff de Taylor Jenkins savait depuis une semaine qu’il pouvait affronter Utah, et les Grizzlies ont eu plus de temps pour préparer cette série que leurs adversaires.

L’attaque du cercle. On a déjà écrit que Memphis possède la meilleure attaque de son histoire avec 113.3 points de moyenne, 111.7 points sur 100 possessions et neuf matches à 130 points et plus ! On peut compléter ces chiffres avec les points dans la peinture : 56 par match. Aucune équipe ne fait mieux en NBA, et Valanciunas inscrit près de 13 points dans la peinture, auxquels il faut ajouter les 10.6 points de Morant. Gobert sait à quoi s’attendre…

POINTS FAIBLES

L’adresse à 3-points. Même si les Grizzlies ont fait très mal aux Warriors en prolongation à 3-points, cela reste le point faible de l’équipe. Pourtant, il leur faudra prendre plus souvent leur chance de loin, et surtout mettre dedans pour faire sortir Rudy Gobert et limiter son influence sous le cercle. On peut s’attendre à ce que Jonas Valanciunas sorte plus que d’habitude et il est capable de mettre dedans dans l’axe.

L’apport du banc. Pas de Jordan Clarkson, ni de Joe Ingles chez les Grizzlies, et ça va peser lourd à chaque rencontre, et donc sur la longueur de série. Les Grizzlies ont un effectif assez riche et homogène, mais il n’y a pas de joueur capable de marquer régulièrement entre 15 et 20 points par match. A Utah, il y en a deux…

LES CLÉS DU MATCH

La forme de Donovan Mitchell. Même sans Mitchell, le Jazz semble un cran au-dessus des Grizzlies, tant l’effectif est riche et tant le collectif au point. L’arrière All-Star doit revenir dès le Game 1 et sans doute qu’il va reprendre en douceur pour tester sa cheville. Il n’a pas joué depuis cinq semaines, et il faut éviter la rechute. S’il a bien récupéré, ce sera un problème de plus pour Memphis et on se souvient qu’il leur avait collé deux fois 35 points à Salt Lake City. Sans oublier que ça va permettre à Mike Conley de souffler dans la gestion du jeu, et de se concentrer encore davantage sur Morant, avec l’aide de Royce O’Neal.

Le jeu sur demi-terrain. Le Jazz possède l’une des meilleures défenses du pays, et ils vont forcer les Grizzlies à jouer sur demi-terrain. A Memphis de s’adapter, et ce sera intéressant de voir Morant dans cette configuration. Il lui faudra sans doute shooter davantage de loin pour écarter le jeu, mais aussi aller provoquer Rudy Gobert pour déstabiliser une défense solide, mobile et expérimentée.

SAISON RÉGULIÈRE

27 mars 2021 : Jazz – Grizzlies 117-114

28 mars 2021 : Jazz – Grizzlies 126-110

1er avril 2021 : Grizzlies – Jazz 107-111

VERDICT

Que ce soit dans l’adresse de loin ou la défense, mais aussi avec la qualité du banc, le Jazz est dominateur dans de nombreux compartiments. En saison régulière, Memphis n’avait pas trouvé la clé, et on les voit mal poser des problèmes à une formation sûre de son basket, et qui va retrouver Donovan Mitchell. L’éventuelle faille du Jazz se situe au niveau du mental puisque l’équipe avait craqué l’an passé face aux Nuggets après avoir mené 3-1. Si les Grizzlies font douter la tête de série numéro 1, leur culot peut prendre le pas sur l’expérience. Mais ça reste peu probable tant Utah a été régulier et serein pendant toute la saison.

Jazz 4-1

HORAIRES

Dimanche 23 mai : Jazz – Grizzlies (03h30)

Mercredi 26 mai : Jazz – Grizzlies (04h00)

Samedi 29 mai : Grizzlies – Jazz (03h00)

Lundi 31 mai : Grizzlies – Jazz (03h00)

Mercredi 2 juin : Jazz – Grizzlies*

Vendredi 4 juin : Grizzlies – Jazz*

Dimanche 6 juin : Jazz – Grizzlies*

* Si besoin