Les guerriers de Memphis savourent avant de repartir au combat

« On s’est battus, le coach a même mentionné que c’était notre meilleur match. Je crois qu’on a une équipe remplie de chiens, de gars qui veulent gagner et qui sont prêts à laisser leur corps sur le champ de bataille ».

Comme l’a souligné Ja Morant après la rencontre, les Warriors étaient en blanc au Chase Center. Connu au début des années 2010 pour son style « Grit & Grind », Memphis a renoué avec son ADN depuis deux saisons au sein d’un groupe de guerriers porté par Ja Morant pour en arriver à l’exploit réussi cette nuit en terrain hostile.

Le « play-in » de la saison dernière en travers de la gorge

Après avoir déjoué tous les pronostics la saison dernière pour finalement échouer aux portes des playoffs, les Grizzlies sont revenus avec le couteau entre les dents. Sans le même effet de surprise cette année et malgré l’absence de Jaren Jackson Jr. pendant quasiment toute la saison, le groupe de Taylor Jenkins a tenu bon, et a été récompensé de ses efforts sur cette double-victoire en « play-in », face aux Spurs puis face aux Warriors.

« Je voudrais dire que c’est fou, mais c’est pour ça qu’on travaille. Après la saison dernière, qu’on a fini tout proche de le qualification, juste après ce match, tout le monde s’est parlé. On savait ce qu’on devait faire pour y parvenir cette saison. Tout le monde a travaillé pendant l’intersaison, pour ne faire qu’un et être prêt à aller au combat, chacun l’un pour l’autre. Donc je ne peux pas dire que c’est une surprise d’être dans notre position, parce qu’on a beaucoup travaillé. Mais on est aussi reconnaissants », a ajouté Ja Morant, héros de la qualification.

À ses côtés en conférence de presse, Dillon Brooks ne pouvait qu’acquiescer, se permettant de lâcher un « Top 5 ! » au sujet de son meneur pour rappeler sa place dans la hiérarchie de la ligue, à son poste, selon lui. Le Canadien a aussi mentionné l’importance de son coach, Taylor Jenkins, à la tête du projet depuis deux saisons.

Le plus dur commence

« Il signifie tellement pour ce groupe, On est pareils, on apprend et lui aussi. Il est très ouvert, ce n’est pas un coach qui va imposer sa façon de faire, c’est l’affaire de tout le monde. Si tu pointes quelque chose de pertinent, il va le prendre en considération, se préparer à différents scénarios, apprendre sur le tas. Il compte beaucoup pour nous parce qu’il travaille beaucoup. Il ne dort pas, il est concentré et il a été un motivateur toute la saison dans chaque situation. Il est incroyable », a-t-il souligné.

Cette fois, c’est fait : les Grizzlies sont en playoffs, et c’est maintenant que le plus dur commence ! Ja Morant et Dillon Brooks en sont conscients, et même s’ils vont fêter l’événement, il n’y aura pas de place pour le relâchement alors qu’Utah va rapidement se présenter face à eux.

« C’est un gros accomplissement pour chacun d’entre nous. Mais avec Dillon, on sait que le job n’est pas encore fini. On n’essaie pas d’entrer juste en playoffs pour se faire sortir direct. On veut essayer de faire une campagne longue. Bien sûr, on va fêter ça, mais on va vite se reconcentrer sur Utah qui a le meilleur bilan de la ligue », a poursuivi Ja Morant. « Le futur est radieux pour nous. On est soudés, on se tire vers le haut et on se donne confiance, les uns envers les autres. Partant de là, on sera une équipe particulière, et tant qu’on sera ensemble et qu’on continuera comme ça, on sera meilleurs ».