Les pivots de Washington face au défi Embiid

Alex Len, Robin Lopez et Daniel Gafford. Voici le trio qui sera en charge de ralentir la machine Embiid. Tout simplement au-dessus du lot cette année, le pivot de Philadelphie aura à cœur de marcher sur la raquette de Washington afin de s’offrir un premier tour express.

Arme absolue au poste de pivot, le candidat MVP représente aujourd’hui peut-être le plus gros challenge chez les pivots en termes de un-contre-un pur. « C’est un sacré défi pour nous et les pivots de notre équipe. On va y aller et répondre présent physiquement. » promet un Daniel Gafford conscient du défi qui les attend.

Une mission plus collective qu’individuelle

« Je suis sûr qu’il va arriver sur le parquet et beaucoup parler. » continue l’intérieur chez NBC Sports. « Joel Embiid est l’un des meilleurs pivots de la Ligue. Nous ne pouvons pas juste arriver et penser qu’il va venir la fleur au fusil. Il veut lui aussi gagner. Donc nous devons nous mettre à son niveau et répondre à son impact physique. »

Affaibli par une blessure au genou en cours de saison, le pivot All-Star a tout de même imposé sa densité physique couplée à des qualités techniques au dessus de la moyenne, notamment contre les Wizards. Sur un bilan de trois matchs (2 victoires – 1 défaite), le natif de Yaoundé s’est régalé avec 30 points, 10 rebonds, 3 passes, 2 contres et 1 interception en 30 minutes de moyenne. Le tout à des pourcentages vertigineux aux alentours des 60% au tir, 83% de loin (5/6) et 96% de la ligne des lancers.

Comme l’a si bien dit Robin Lopez, le Sixer est un problème insoluble. « C’est un grand joueur. Je ne sais pas si quelqu’un l’a ralenti cette année. Ça va être un effort collectif. »

Et l’ancien Blazer fait bien de parler d’effort collectif car Alex Len, Daniel Gafford et lui devront se relyaer, mais aussi combiner leurs qualités pour fatiguer Embiid.

Eviter de l’envoyer sur la ligne

Le tout sans faire trop de fautes car Joel Embiid se fera un plaisir de convertir 86% de ses lancers comme ce fut le cas cette saison. Un vrai casse-tête car c’est impossible de se lancer dans un « Hack-A-Joel ».

« Ça ne me pose pas de problème de faire des fautes parce que nous avons trois bons pivots capables de gérer ça… Envoyer sur la ligne certains gars n’est pas un problème mais faire des fautes sur Embiid est une erreur » confirme Scott Brooks. « Ça ne l’envoie pas seulement sur la ligne, ça nous prive de notre jeu en transition et ça leur permet d’installer leur défense. Nous ne voulons pas faire de fautes. Nous voulons jouer physique sans faire de fautes. »

Nul doute que Washington préparera un plan anti-Embiid car si les hommes de la Capitale laissent le phénomène imposer son rythme, cela risque de devenir une véritable boucherie dans la peinture.