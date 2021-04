Un Joel Embiid dominant mais limité

Trop technique, trop puissant et tout simplement trop fort pour le Thunder, Joel Embiid a de nouveau réalisé une belle partition face aux coéquipiers de Theo Maledon. Que ce soit Moses Brown ou son ancien coéquipier Tony Bradley, aucun n’a pu l’empêcher de régner dans la peinture.

Auteur de 27 points (10/17 au tir), 9 rebonds et 4 contres, Joel Embiid reprend tranquillement sa marche en avant vers les sommets de l’Est, que les Sixers ont retrouvé en profitant de la défaite des Nets face aux Lakers.

Les lancers pour compenser son manque d’adresse

Depuis son retour sur les parquets, le pivot All-Star démontre pourquoi il demeure l’un des favoris dans la course au MVP. Et les adversaires ont quasiment des allures de « sparring-partner » et de victimes idéales tant le joueur de 27 ans pèse de tout son poids dans la bonne forme des siens.

« J’étais surpris qu’il soit déjà à 21 points à la mi-temps. Je ne m’en étais pas rendu compte vu l’efficacité dont il a fait preuve » avoue ainsi Doc Rivers après la victoire.

Sur son bilan de trois victoires pour une défaite depuis son retour, Joel Embiid compile 25 points, 8 rebonds et 2.5 contres de moyenne en 30 minutes, à comparer avec son 29/11/1.5 en 32 minutes sur la saison. Si défensivement, il semble être le même qu’avant, il connait un peu plus de déchets en attaque, à l’image de ses pourcentages. De son 52/38/85 habituel, il est passé à 46/7/78 depuis son retour.

Sachant qu’il n’est pas encore à son meilleur niveau, Joel Embiid profite de sa technique ainsi que de son physique pour avoir de nombreux lancers et punir ses adversaires, comme face à Boston (16/20 sur la ligne) il y a quelques jours ou lors de son premier match face aux Wolves (12/17).

Sa protection au genou le gêne

Mais son principal problème reste sa protection au genou, qui le gêne dans ses mouvements et modifie sa mécanique de shoot. Moins fluide et moins libre dans ses mouvements, cette protection affecte son jeu comme le remarque son coach. « C’est sûr que la protection le gêne. Il doit la porter encore quelques semaines, en espérant que ce soit moins. Mais il fait de son mieux et s’en sort très bien » détaille le coach.

Même s’il continue de s’imposer devant bon nombre de pivots adverses, le Sixer espère vite se débarrasser de cette protection qui le fatigue plus vite du fait qu’elle compresse son genou, et limite la circulation sanguine.

« J’ai comme l’impression d’avoir une petite gêne sur chacun de mes tirs, ce n’est pas aussi propre, pas aussi fluide que par le passé, même sur les tirs que je mets. Je dois juste m’y habituer et redevenir celui que j’étais. Quand tu as une protection qui te gêne dans tes mouvements et te coupe la circulation sanguine, tes jambes fatiguent plus vite. C’est un ajustement mais c’est pour me protéger donc je dois continuer de la porter. »

En attendant d’être complétement tranquille niveau physique, le Camerounais continue de rester agressif pour retrouver plus rapidement son rythme de croisière. « Le conseil que je reçois tout le temps est de continuer de shooter. Que ça rentre ou pas, tu dois continuer à prendre les tirs. »