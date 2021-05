Preview Play-in | Warriors (8) – Grizzlies (9)

Qui va défier le Jazz au premier tour des playoffs ? La réponse dans la nuit avec cette ultime rencontre du « play-in » entre les Warriors et les Grizzlies, deux formations qui se connaissent très bien puisqu’elles se sont déjà affrontées dimanche dernier ! Il s’agissait déjà d’une « finale » puisque le vainqueur terminait 8e pour affronter les Lakers au « play-in ». Cette fois, le vainqueur décrochera son ticket pour les playoffs, avec la perspective d’affronter le Jazz au premier tour.

PRÉSENTATION DES WARRIORS

Le cinq de départ : S. Curry, K. Bazemore, A. Wiggins, D. Green, K. Looney.

Le banc : N. Mannion, J. Poole, D. Lee, K. Oubre Jr., J. Toscano-Anderson, E. Paschall.

Le coach : S. Kerr.

POINTS FORTS

Stephen Curry, tout simplement. Le double MVP fait partie des finalistes pour le titre de MVP, et il vient de remporter son deuxième « trophée » de meilleur scoreur de la ligue avec 32 points de moyenne. Face à la meilleure défense du pays, il vient de planter 37 points, se jouant des changements de défenseur et des prises à deux. Dimanche dernier, il avait planté 46 points aux Grizzlies !

L’impact de Draymond Green. S’il y a bien un joueur qui est monté en puissance cette saison, c’est l’ailier fort. Physiquement, il est à 100%, et ça change tout. On peut même écrire qu’il est à la défense des Warriors ce que Curry est à l’attaque. Il comble les brèches, verrouille le rebond, relance… Sans oublier qu’il est le 3e meilleur passeur de la NBA, et qu’il dirige le jeu en attaque. Freiner son impact est compliqué.

POINTS FAIBLES

La rotation courte. Dimanche dernier, les Warriors avaient gagné avec huit joueurs. Kelly Oubre Jr. est à l’infirmerie et Eric Paschall vient seulement de reprendre. Steve Kerr est obligé de tirer sur son trio majeur Curry-Wiggins-Green en espérant qu’un ou deux facteurs X se distinguent. Juan Toscano-Anderson et Jordan Poole sont les plus réguliers dans ce rôle, mais ce serait bien que Kevon Looney et Kent Bazemore apportent davantage.

Les points dans la raquette. Draymond Green et Kevon Looney sont complémentaires en défense, et ils font plutôt du bon boulot. On l’a vu face aux Lakers où Anthony Davis n’a pas eu son rendement habituel. En revanche, de l’autre côté du terrain, ça manque aussi de présence, et ça limite l’alternance intérieur/extérieur.

PRÉSENTATION DES GRIZZLIES

Le cinq de départ : J. Morant, D. Brooks, K. Anderson, J. Jackson Jr, J. Valanciunas.

Le banc : J. Winslow, D. Bane, X. Tillman, B. Clarke, T. Jones, J. Konchar, D. Melton, G. Allen.

Le coach : T. Jenkins

Troisième match de « play-in » en deux ans pour les Grizzlies, et après avoir dominé les Spurs, les coéquipiers de Ja Morant se retrouvent dans la même position que la saison passée. Ils jouent leur saison sur un match. Cette fois, ils sont quasiment au complet, et c’est au meilleur moment avec un axe Morant-Jackson-Valanciunas qui a fait très mal aux Spurs en début de match. À leurs côtés, Dillon Brooks a pris encore plus de poids, et il a prouvé, toujours face aux Spurs, qu’il pouvait se transformer en « go-to-guy ». Jeunes et ambitieux, mais aussi soudés et enthousiastes, ces Grizzlies sont emballants.

POINTS FORTS

L’axe Morant – Valanciunas. On l’a bien vu lors du premier quart-temps face aux Spurs, le duo Morant-Valanciunas peut mettre le feu à une rencontre, et dès le début du match. Ja Morant peut aller au bout après chaque écran, mais il fait souvent le bon choix selon qu’il s’agisse d’un pick-and-roll ou d’un pick-and-pop. Malgré son jeune âge, le meneur sait très bien se servir des options, temporiser ou accélérer en fonction des réactions de la défense. Face à lui, il retrouvera souvent Draymond Green pour le gêner, et cette saison, il n’a jamais brillé face aux Warriors.

Une attaque de feu. Jaren Jackson Jr. est de retour, et les Grizzlies ont terminé la saison en trombe ! Sept victoires en neuf matches avec une infirmerie qui s’est vidée, et une confiance maximale. Leurs aînés s’appuyaient sur une défense de fer, mais la bande de Ja Morant, c’est d’abord une attaque qui cartonne avec deux records de franchise : 113.3 points de moyenne, 111.7 points sur 100 possessions et neuf matches à 130 points et plus ! Face aux Spurs, le premier quart-temps était le symbole de leurs qualités offensives avec du rythme, de l’agressivité et des intérieurs capables de faire mal de près comme de loin.

POINTS FAIBLES

L’adresse à 3-points. On l’avait déjà souligné avant la rencontre face aux Spurs, les Grizzlies font partie des formations qui shootent le moins à 3-points, et qui sont aussi les moins adroites. Face aux Spurs, ils ont terminé la rencontre avec un 7/22 de loin, soit 31%. Si les Warriors parviennent à freiner le relation Morant/Valenciunas, il faudra pourtant trouver des shooteurs extérieurs pour libérer l’étreinte.

Une trop grande agressivité. L’esprit « Grit & Grind » est dans l’ADN des joueurs, et Dillon Brooks et Ja Morant sont les dignes héritiers de Mike Conley, Tony Allen ou encore Marc Gasol. Mais dimanche dernier, ce trop plein d’agressivité, notamment sur Stephen Curry, avait été préjudiciable. Dillon Brooks, essentiel pour tenter de limiter l’impact du double MVP, avait été sorti pour six fautes, et JJJ en de son côté reçu cinq.

LES CLÉS DU MATCH

La défense sur Stephen Curry. On peut l’écrire pour n’importe quelle série… Freiner Stephen Curry, c’est freiner les Warriors. On l’a encore vu dimanche dernier lorsqu’il a planté 46 points pour permettre à Golden State de s’imposer. Pourtant, en face, il y a Dillon Brooks pour le suivre, mais aussi Ja Morant pour le fatiguer. Mais Stephen Curry joue peut-être le meilleur basket de sa carrière, et il faut peut-être tenter une boîte sur lui, comme le faisaient les Raptors en 2019.

Le 3e quart-temps. Les Warriors ne sont plus des candidats au titre, mais c’est encore dans le 3e quart-temps que Stephen Curry fait très mal. Le poids des fautes se fait ressentir, la fatigue aussi, et le meneur, dont on sous-estime les qualités physiques, monte en puissance. Son bras ne tremble jamais, ses courses ne faiblissent pas, et quand il prend feu, c’est compliqué d’éteindre les flammes. Dimanche dernier, les joueurs de Taylor Jenkins avaient perdu le 3e quart-temps 31-20.

Les fautes. Pour s’imposer au Chase Center, les Grizzlies vont donc devoir garder leur agressivité défensive tout en évitant de franchir trop souvent la ligne jaune. Dillon Brooks flirte ainsi constamment avec la faute et il va devoir être plus « propre » pour éviter de connaître à nouveau le scénario du dernier duel.

SAISON RÉGULIÈRE

20 mars 2021 : Grizzlies – Warriors 103-116

21 mars 2021 : Grizzlies – Warriors 111-103

16 mai 2021 : Warriors – Grizzlies 113-101

VERDICT

Warriors

HORAIRE

Vendredi 21 mai : Warriors – Grizzlies (03h00, BeIN Sports 1)