Donovan Mitchell vise un retour dès le Game 1 du premier tour

Orphelins de son meilleur scoreur depuis le 17 avril à cause d’une blessure à la cheville, le Jazz de Quin Snyder a eu la bonne surprise de voir Donovan Mitchell participer à l’intégralité de l’entrainement collectif ce jeudi.

Ce qui veut dire que la cheville de l’arrière va bien et que tous les signaux sont au vert quant à un retour du All-Star dès dimanche. « Sauf en cas de rechute, oui c’est le but » confirmer le joueur de 24 ans chez ESPN. « J’essaie de revenir et d’être là pour mes coéquipiers afin de les aider à gagner le titre. C’est notre objectif de l’année. »

Un premier entrainement réussi

Et au niveau des sensations ? « L’entrainement s’est bien passé. Je n’ai pas eu de problème. C’était mon premier entraînement depuis 4 ou 5 semaines, et j’essaie de retrouver mon rythme. »

Interrogé pour le compte de The Athletic, Quin Snyder a aussi fait part de son optimisme pour dimanche prochain. « Son souhait est d’être présent pour ses coéquipiers. Nous verrons demain comment son corps et ses chevilles réagissent. Il a l’air fatigué mais il va bien. »

Même son de cloche pour Rudy Gobert qui venait d’apprendre sa présence parmi les trois finalistes au titre de défenseur de l’année. « Je l’ai trouvé bon, il peut marquer de partout. Son jeu de passes est très bon. Il a fait les bons choix et vu sa blessure, je suis content de le voir avec une telle mobilité. »

Le Jazz de nouveau au complet

Auteur de sa meilleure saison en carrière avec 26.4 points et 5.2 passes de moyenne, Donovan Mitchell a clairement franchi un cap cette saison, dans la régularité et le leadership. Cependant, en son absence, ses coéquipiers n’ont pas fléchi. Portés par un duo Clarkson-Bogdanovic au sommet, et avec un Rudy Gobert toujours aussi décisif en défense, les leaders de la NBA se sont accrochés à leur première place jusqu’à la fin malgré la pression des Suns.

Désormais au complet, puisque Mike Conley a disputé les deux derniers matchs de la régulière, Utah retrouve sa puissance de feu habituelle avant d’entamer les choses sérieuses ce dimanche. Face aux Warriors ou aux Grizzlies.