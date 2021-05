Les Mavericks toujours à la recherche du temps perdu en playoffs

Dix ans après le sacre de Dirk Nowitzki te sa bande, la franchise de Mark Cuban n’a plus connu les joies d’une victoire dans une série de playffs. Mais avec un Luka Doncic appelé à reprendre le flambeau du « Wunderkind », la franchise texane espère mettre fin à cette longue disette.

Pour cela, Dallas retrouve une franchise des Clippers que le club connait bien bien puisque ces deux formations avaient déjà croisé le fer l’an dernier, lors du premier tour remporté par les joueurs de Doc Rivers malgré un Luka Doncic impressionnant (mais trop esseulé) pour ses premiers pas en playoffs.

Kristaps Porzingis revanchard

La saison passée, Kristaps Porzingis avait quitté ses coéquipiers, d’abord exclu, puis blessé. Un souvenir que le bras droit de Luka Doncic garde en travers de la gorge. « Je regrette ma réaction quand je pensais avoir contré Paul George. C’était une technique automatique » se remémore le joueur sur le site des Mavericks. « J’étais anéanti surtout dans le Game 4. Ce n’est pas comme un match de saison régulière que tu loupes et tu te dis : « Bon, ok ». C’était l’un des pires sentiments de ma vie, si l’on excepte les défaites dans des matches importants. Mais j’ai encaissé et je suis passé à autre chose. »

Une chose est sûre, le Letton ne souhaite pas connaitre le même scénario. « Nous devons contrôler nos émotions. Nous ne voulons pas tomber dans le panneau. On sait ce qu’ils vont faire. Ils vont essayer de nous provoquer. On ne doit pas se défiler mais on ne doit pas leur donner un avantage. »

Même son de cloche chez Yahoo! Sports pour Dwight Powell qui souhaite s’appuyer sur l’expérience de la saison passée. « Indépendamment de ce qui s’est passé l’année dernière, après avoir dû batailler face à toute l’adversité de cette saison, qu’on a affrontée ensemble, c’est énorme pour nous d’être dans notre position actuelle C’est doublement important de se montrer et d’être compétitif au plus haut niveau. »

Redorer le blason d’une franchise déjà championne

Logiquement outsider face aux Clippers, Dallas arrive néanmoins avec une certaine pression. « Quand vous faites partie d’une franchise comme les Dallas Mavericks et qu’il y a un match de programmé, il y a de la pression » assure Rick Carlisle qui va connaitre sa 9e campagne de playoffs sur le banc des Mavs. « Quand vous êtes amenés à travailler pour Mark Cuban, vous devez aimer la pression. On me pose sans cesse des questions de ce type : « Avez-vous la pression du résultat ? » Bien sûr qu’il y a de la pression liée au résultat ! Mais il faut accepter et aimer cette pression. »

Une pression qui ne doit pas paralyser les joueurs, mais au contraire les booster. « C’est une bonne opportunité. Le niveau est élevé. On commence à l’extérieur contre les Clippers. Nous ne devons pas avoir peur et nous devons rester soudés et très concentrés. C’est la meilleure période de l’année avec les plus gros matchs à enjeu. »

En cas de qualification, Dallas remporterait donc sa première série en dix ans. Ce serait aussi la première qualification de Luka Doncic en demi-finale de conférence, trois ans après son arrivée en NBA. Trois ans pour passer le premier tour des playoffs, c’est d’ailleurs le temps qu’avait mis un certain… Dirk Nowitzki.