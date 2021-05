Au Heat, Trevor Ariza doit reprendre le rôle stabilisateur de Jae Crowder

Surprise du chef des derniers playoffs, en accédant jusqu’à la finale NBA, le Heat repart cette saison pour une nouvelle aventure, qui commencera par un duel face à Milwaukee et Giannis Antetokounmpo. Contre le double MVP des Bucks, Miami va devoir sortir un plan de jeu aux petits oignons si elle veut croire à un bis repetita.

À ce titre, le Heat espère que sa dernière recrue, Trevor Ariza, pourra jouer un rôle similaire à celui tenu par Jae Crowder pendant les derniers playoffs. L’actuel ailier des Suns avait notamment tourné à 12 points, 5 rebonds et 2 passes de moyenne tout en abattant un boulot colossal en défense, dans un rôle d’ailier fort stabilisateur.

« Jae était un joueur incroyable pour cette équipe. Son apport et la cohésion du groupe étaient parfaits », souligne Trevor Ariza . « Mais l’équipe est différente aujourd’hui. On est certes des joueurs similaires mais on a des rôles différents et des qualités différentes. Dire que je peux arriver et faire ce qu’il a fait serait un manque de respect pour son apport. J’ai mon identité propre en tant que joueur et j’aime à penser que je fais bien les choses. »

Dans cette mission commando pour tenir le « Greek Freak », le Heat dispose en tout cas d’une option intéressante avec Trevor Ariza. Si le vétéran ne devrait pas forcément être opposé à Giannis Antetokounmpo en permanence, il sera fort probablement amené à le limiter, au même titre que Jimmy Butler, ou Bam Adebayo.

« Absolument, ça donne beaucoup d’assurance. On a deux des meilleurs défenseurs de la Ligue en Jimmy et Bam et une des meilleures défenses collectives. Nos schémas sont très bons. On fait attention aux détails. Je suis très confiant dans nos capacités à donner le meilleur effort possible et de ralentir nos adversaires. »

« A ce stade, peu importe qui est en face de moi »

Bam Adebayo partage lui aussi cet optimisme défensif. Dans une série que le Heat espère au long cours, il est toujours mieux d’avoir un vieux briscard comme Trevor Ariza dans ses rangs.

« À chaque fois qu’il entre sur le terrain, il amène cette énergie, cette agressivité. C’est ce dont l’équipe a besoin », clame Bam Adebayo. « On a besoin d’un gars agressif, un gars un peu comme Udonis. On a besoin de gars comme ça. Sur le terrain, quand ça ne va pas, il va y avoir du rentre-dedans, il est une autre personne. Vous [la presse], vous ne voyez que le Trevor calme. Mais on a besoin de gars comme lui qui feront tout ce qui est en leur pouvoir pour gagner. »

De son côté, Erik Spoelstra a également vanté les mérites de son ailier vétéran, mettant en exergue sa polyvalence, aussi bien offensive que défensive.

« Avoir un gars comme Trevor avec sa polyvalence et son expérience est important dans n’importe quelle série. Ça aide vraiment défensivement sur les duels, car il est capable de défendre sur différents gars et aussi capable de défendre sur différents schémas. Et offensivement, il s’est intégré comme s’il était avec nous depuis un bail. »

Élément important de la bonne forme de Miami qui a terminé sa saison sur huit victoires en dix matchs, Trevor Ariza ne craint en tout cas plus personne. Champion NBA dès sa cinquième année dans la Ligue, il en a vu passer des fines lames. Il n’en est plus à une près…

« Pendant dix-sept saisons, j’ai défendu sur les meilleurs joueurs de chaque équipe, en saison régulière et en playoffs. À ce stade, peu importe qui est en face de moi. »