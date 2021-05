Les Nets et Kevin Durant face au défi Jayson Tatum

Sans doute que Brad Stevens se creuse la tête depuis quelques heures pour savoir comment il va faire pour défendre, lors d’une série entière, face à Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden. Les Nets, eux, savent que le danger numéro un pour leur défense porte un nom : Jayson Tatum.

Ce dernier est le meilleur marqueur de son équipe (26.4 points de moyenne) et ses responsabilités ont grandi avec la blessure de Jaylen Brown. Cela se confirme encore davantage quand le All-Star de Boston plante 50 points dans le « play-in » face aux Wizards.

« Tatum a montré ces dernières années, mais encore plus ces dernières semaines, qu’il est capable de planter 50 ou 60 points », rappelle Steve Nash à Mass Live. « La mission, c’est de défendre collectivement, d’être appliqué, d’être physique. Il va être très bon et on va devoir être très concentré pour le contenir, l’éteindre. »

Les Celtics auront d’autres armes pour marquer des points, Kemba Walker et Evan Fournier naturellement, mais comment les Nets vont-ils aborder ce duel face à Tatum ?

« On doit avoir en tête les endroits où il aime avoir la balle, quelles sont les actions qu’il affectionne et comment les limiter », analyse James Harden. « On est déjà un peu au courant de tout ça. Une chose est sûre : on ne peut pas se permettre d’avoir un joueur qui marque 30 ou 40 points facilement. Dès qu’on l’aura un peu contenu, il faudra ensuite s’occuper du reste de l’équipe. »

Un superbe duel Tatum – Durant

La mission sera comme toujours collective pour les troupes de Steve Nash, mais la grande partie de cette besogne sera confiée à Kevin Durant. Lors de sa dernière saison au Thunder puis à Golden State, le MVP 2014 est devenu un excellent défenseur et son duel avec Tatum s’annonce passionnant.

« Je sais que ce sera un sacré défi, mais je suis impatient », annonce la superstar des Nets. « Je vais devoir être aux bons endroits. En un-contre-un, je vais essayer de rester entre lui et le panier, de contester ses tirs et aussi d’être là pour mes coéquipiers en aide défensive. »

En trois matches cette saison face à Brooklyn, Tatum a été plutôt à l’aise en tournant à 29.7 points de moyenne, à 50 % de réussite et 44 % à 3-pts, avec notamment une pointe à 38 unités en avril. Plus globalement, les Nets n’ont pas toujours été souverains en défense durant cet exercice 2020/2021 (ils affichent seulement la 23e défense la plus efficace de la ligue) quand Boston possède la 10e attaque la plus efficace. Il va donc falloir monter d’un cran dans ce premier tour de playoffs.

« Ce sont les playoffs, il faut jouer des deux côtés du terrain et dépenser beaucoup d’énergie », déclare Nash au New York Post. « Kevin Durant s’entraîne ainsi et c’est pour cela qu’il est le joueur qu’il est. Il est capable d’avoir de l’impact en attaque comme en défense. Il va défendre sur beaucoup de possessions face à Tatum, il va devoir batailler pour le ralentir. »