Le MVP de la nuit | Jayson Tatum, l’assassin silencieux

Jayson Tatum, ce sont les autres qui en parlent le mieux après une telle performance : 50 points dans un match décisif pour aller en playoffs. Cela vous classe un joueur ! « Tatum est un super joueur. Non, c’est un super jeune joueur » se reprend Scott Brooks. « Il sera très bientôt le MVP dans ce championnat. » Kemba Walker confirme. Tristan Thompson aussi. Et bien sûr Bradley Beal, son meilleur ami, et adversaire d’un soir.

« Jayson a un talent unique, et je le sais depuis qu’il porte des couches » commente Beal. « Peu importe qui est en face de lui, il peut prendre ses tirs. C’est difficile de défendre sur lui. Il fait 2m06, il est costaud et il sait shooter. Je fais 1m90 et il faudrait que j’ai des bras robotisés pour atteindre les 2m06. »

Un Tatum qui a sorti le grand jeu en deuxième mi-temps pour planter 32 de ses 50 points, à 14 sur 32 aux tirs, avec 8 rebonds et 4 passes. Un Tatum qui est allé chercher ses 50 points et la qualification dans cette victoire 118-100 face aux Wizards. « On sait qu’il a un très bon tir, mais ce soir, il a mis la pression sur le cercle » souligne Thompson.

« Je suis réservé, mais je me mets en avant tous les jours »

Un Thompson en mode scoreur depuis avril, et c’est la 3e fois qu’il atteint la barre des 50 points en moins de 40 jours, et depuis 19 matches, il tourne à 31 points de moyenne ! Et pourtant, on en parlait peu car les Celtics ne sont pas au mieux, mais aussi parce que l’ailier des Celtics reste quelqu’un de discret. « Beaucoup de gens veulent que j’agisse ou que je me comporte en leader d’une certaine manière. Comme s’il n’existait qu’une seule façon d’être un leader… Je suis réservé, mais je me mets en avant tous les jours. Je parle aux gars tout le temps. Je resterai moi-même. »

Maintenant, place aux Nets et leur fabuleux « Big Three ». L’adversaire est de taille, mais pour Tatum, c’est une chance et un honneur d’être à ce stade de la compétition. « Tout le monde sait ce qu’ils ont dans leur équipe, et ce sera évidemment compliqué. Mais je suis surtout très heureux d’être en playoffs. C’est la 4e année de suite, et je ne prends rien pour acquis. »