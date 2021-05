LeBron James avait le compas… et le doigt dans l’oeil

Pour le match le plus important de la saison des Lakers, face aux Warriors, LeBron James a réalisé un match solide, sans être aussi dominant qu’à l’accoutumée. La star des Lakers a compilé 22 points, 11 rebonds et 10 passes, pour le second triple-double dans un « play-in », après celui quelques heures auparavant de Dejounte Murray.

Du LeBron James pur jus donc dans ce domaine, mais tout n’a pas été parfait. Maladroit (7/17 au shoot), l’ailier n’a pas réussi à faire d’énormes différences, à dominer comme il le fait dans les grands matches. Sans doute manque-t-il encore de rythme après sa blessure à la cheville (il a loupé 26 des 30 derniers matches de Los Angeles).

Néanmoins, il avait gardé le meilleur pour la fin. Il reste une minute à jouer, 100 partout au tableau d’affichage. La possession est mal embarquée pour les Lakers et LeBron James reçoit la balle à 10 mètres, avec moins de deux secondes seulement pour dégainer. Il envoie son tir face à Stephen Curry, c’est dedans.

Une minute avant, « LBJ » était pourtant en mauvais état…

« Draymond Green m’a mis le doigt dans l’œil et après ça, je voyais trois cercles en même temps. Donc j’ai visé celui du milieu », ironise le MVP des Finals 2020 pour ESPN. « Par chance, j’ai été capable de mettre dedans. J’ai déjà été touché à l’œil par le passé, donc ce sera douloureux ce soir et demain mais on a gagné un gros match. »

Un exploit de plus

Anthony Davis peut s’en amuser, en expliquant que les Lakers devraient « lui mettre un doigt dans l’œil bien plus souvent », car l’ancien de Cleveland et de Miami n’avait jamais marqué un tir d’aussi loin, dans un « money time », pour passer devant au score de sa carrière.

« C’est un gros shoot, c’est évident », constate Steve Kerr, plutôt habitué à être du bon côté de ce style d’action avec les tirs de Stephen Curry. « On a joué contre lui tellement de fois, année après année. On sait à quel point LeBron est fort, de quoi il est capable. »

Toujours prêt à mettre en avant sa superstar, Frank Vogel voit dans ce shoot la preuve que LeBron James est « le meilleur joueur du monde ». « Il vient d’ajouter ça à sa longue liste d’actions et de réussites ».