LeBron James vote Stephen Curry comme MVP !

On ne pouvait rêver plus belle affiche en « play-in » : Lakers – Warriors avec une opposition entre deux des meilleurs joueurs de leur génération, LeBron James et Stephen Curry. Six titres MVP à eux deux, mais aussi sept titres de champion NBA !

Mercredi soir, pour un simple match de « barrage », on peut s’attendre à ce qu’ils soient tous les deux à leur meilleur niveau pour décrocher cette 7e place à l’Ouest, afin de gagner le droit de défier les Suns au premier tour.

Considéré comme le MVP de la première partie de saison, LeBron James a lâché prise après le All-Star Game en raison d’une grosse entorse de la cheville, et s’il devait voter pour le trophée de MVP, la star des Lakers donnerait sa voix à… Stephen Curry ! « Regardez ce qu’il a fait cette année… Si vous cherchez un MVP, je ne vois rien de comparable. Si Steph n’est pas dans l’équipe de Golden State, qu’est-ce qu’on regarderait ? »

Pour LeBron James, les bilans collectifs ne font pas tout, et voilà pourquoi il n’a aucun problème à choisir Stephen Curry malgré le bilan moyen des Warriors (39v-33d). « Parfois, on est trop attaché aux bilans. On est là à regarder qui a le meilleur bilan, au lieu de se demander qui a réalisé la meilleure saison. Et pour moi, celui qui a réussi la meilleure saison, c’est Stephen. »

Malgré l’avis de LeBron James, ce sera compliqué pour Stephen Curry de remporter le titre de MVP. Dans l’histoire, 41 des 50 derniers MVP possédaient l’un des deux meilleurs bilans collectifs de la ligue et ils étaient même 45 à posséder l’un des quatre meilleurs.

Les seules exceptions ? Kareem Abdul-Jabbar en 1976 (bilan de 40-42, le 9e de NBA), Moses Malone en 1979 (bilan de 47-35, le 6e de NBA) et 1982 (bilan de 46-36, le 7e de NBA), Michael Jordan en 1988 (bilan de 50-32, le 7e de NBA) et Russell Westbrook en 2017 (bilan de 47-35, le 10e de NBA).

Stephen Curry et les Warriors ont eux terminé la saison régulière avec le 14e bilan…