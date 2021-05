Les Wizards doivent vite relever la tête pour arracher leur place en playoffs

Il y avait match à la mi-temps entre Washington et Boston, les Wizards menant même de deux points (54-52). Et puis, Jayson Tatum est arrivé !

La jeune superstar des Celtics a pris le contrôle du match, impulsant un 22-4 pour ouvrir le troisième quart, puis en remettant une couche pour finir le travail en dernier quart, avec un 15-6. En nscrivant 32 de ses 50 points en deuxième mi-temps, Jayson Tatum a mis le feu à la défense des Wizards.

« J’aimerais bien aussi faire 2m06 avec des bras de robot ! »

Pour son grand copain de St. Louis, et adversaire du soir, Bradley Beal, c’était loin d’être une surprise. Mais ce « 50 burger » a forcément du mal à passer…

« Peu importe qui était en face de lui… C’est quelque chose que je lui dis depuis des années en plus. C’est difficile de défendre sur lui car il fait 2m06 (2m03, en fait) et il peut scorer à tous les niveaux. Il faut simplement essayer de lui rendre la tâche difficile. Je connais la plupart de ses mouvements, mais je ne fais que 1m90. J’aimerais bien aussi faire 2m06 avec des bras de robot ! C’est un talent à part. Je lui dis ça depuis qu’il porte des couches, donc ça ne me surprend pas. »

Plus globalement, les Wizards ont manqué leur match, que ce soit défensivement et offensivement. À l’image de Davis Bertans qui finit à 0/7 à 3-points ou Rui Hachimura qui a été transparent à cause des problèmes de fautes, Washington a raté son rendez-vous au sommet à Boston.

« On n’a pas été bon sur nos duels défensifs. Ils ont eu de bonnes positions à 3-points, et ils les ont rentrés », a regretté Scott Brooks dans le Washington Post. « Ils ont été meilleurs que nous… Ils ont mieux joué, il faut voir la vérité en face ! On a fait un mauvais match, sans nul doute. On n’en avait pas eu depuis longtemps. Le dernier devait être à Phoenix. On va se ressaisir. On a beaucoup de confiance en nos gars, ils vont rebondir. C’est ce que j’adore avec ce groupe. On a une grande capacité à réagir. »

Il faut l’espérer car la prestation délivrée dans le Massachusetts hier soir a clairement laissé à désirer. Le 3/21 de Washington derrière l’arc fait particulièrement tache, avec Russell Westbrook et Bradley Beal qui cumulent un piteux 1/10 dans l’exercice.

« Appelez-moi le bandit unijambiste si vous voulez ! »

« On les a simplement ratés… ça arrive », a sobrement commenté Russell Westbrook, avant de revenir sur le cas Jayson Tatum. « C’est un scoreur. Si vous le laisser trouver des paniers faciles, alors le panier commence à s’élargir pour lui. Notre défense individuelle dépend de la tournure du match. Mais on n’a pas fait du bon boulot en début de match. On ne lui a pas rendu la tâche assez difficile. »

Bien reboostés par l’entrée en jeu de Ish Smith (17 points), les Wizards sont passés à côté. Mais il y a encore une lueur d’espoir pour la troupe de la capitale fédérale qui va retrouver Indiana, à domicile, pour essayer d’arracher le dernier billet pour les playoffs, synonyme de duel face à Philadelphie.

« On a laissé une équipe qui manque de monde à l’intérieur nous battre aux rebonds. Ils ont obtenu beaucoup de rebonds offensifs, beaucoup des balles qui traînent. Je pense que ça nous a vraiment fait mal. Et puis, on n’a pas réussi à les contenir défensivement », a analysé Bradley Beal. « On doit simplement être meilleur que ça. On ne baisse pas la tête. Je l’ai dit aux gars aussi, c’est là où on voulait être, de se donner une chance d’être à la septième place et si ça ne passe pas, on a encore une opportunité de se qualifier à domicile. »

Pour décrocher ce fameux sésame, les Wizards vont devoir confirmer leur tendance de fin de saison, selon laquelle ils ne perdent plus deux matchs de suite. Ça ne leur est arrivé qu’une seule et unique fois depuis le 7 avril. Il faudra aussi espérer que Bradley Beal (22 points, 9 rebonds, 6 passes mais à 10/25 aux tirs) soit dans un meilleur soir, lui qui joue quasiment sur une jambe suite à ses problèmes aux ischio-jambiers…

« Appelez moi le bandit unijambiste si vous voulez ! », rigole-t-il. « Je ne peux pas être aussi explosif que je le voudrais, mais, pour moi, il s’agit simplement de jouer et de montrer à mon équipe que je suis là. Je vais essayer d’avoir le plus d’impact possible. Je crois que j’avais quatre manchons à compression [sur la jambe gauche]. »