Podcast Hype X Basket USA | Rudy Gobert, nouveau maître de la défense ?

Dans ce podcast, cap sur la catégorie récompensant le meilleur défenseur de l’année en NBA. « Defense wins Championship« , l’adage est connu et il se vérifiera sans doute en playoffs. Les meilleures défenses font la différence dans la course au titre, comme ce fut le cas l’an passé avec le Heat et les Lakers.

Cette saison, le Jazz a dominé la saison régulière, et malgré les déclarations de certains joueurs comme Draymond Green, Ben Simmons ou encore Jrue Holiday, qui n’hésitent plus à s’auto-proclamer meilleur défenseur en activité, Rudy Gobert apparaît comme le favori pour récupérer un trophée qu’il a déjà remporté à deux reprises.

Le nombre de candidats confirme que le profil même du meilleur défenseur en NBA fait débat : s’agit-il du meilleur contreur ou intercepteur ? S’agit-il du meilleur rebondeur capable de protéger le cercle ? S’agit-il du plus polyvalent capable de défendre sur plusieurs positions ? Ou s’agit-il de celui qui a la meilleure lecture du jeu pour aider ses coéquipiers ?

Autant d’interrogations qui permettent à Hype x Basket USA d’évoquer en détail ce trophée et de vous proposer ses nominés aux Hype NBA awards avec des arguments de choix pour chacun d’entre eux, qu’il s’agisse de Gobert, Simmons, Green ou encore Dillon Brooks et Giannis Antetokounmpo. Sans oublier des spécialistes comme Patrick Beverley, Paul George, Kawhi Leonard et PJ Tucker.