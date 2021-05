Garrett Temple aimerait bien se poser chez les Bulls

Avec 10 équipes en 11 ans, on ne peut pas dire que la stabilité soit le point fort de Garrett Temple. Celui qui occupe le poste de vice-président de la NBPA depuis 2017 fait partie des vétérans les plus appréciés de la Ligue, et aujourd’hui âgé de 35 ans, il vient de terminer son contrat d’un an à 4.8 millions de dollars signé avec les Bulls.

Auteur d’une saison correcte à 7.6 points de moyenne, Garrett Temple est là pour jouer les mentors au sein d’un effectif qui ne manque pas de talent, mais dont l’inexpérience reste problématique.

« C’est tellement décevant au regard du talent que nous avons. Même avant le trade de Vucevic, on avait le talent pour être dans le Top 10 » rappelle-t-il sur le site officiel des Bulls. « Regardez les matchs que nous avons perdus à l’arraché contre Oklahoma City, Portland, Golden State ou celui d’Atlanta… Tous ces matchs qu’on maitrisait mais qui nous ont glissé entre les doigts… Oui c’est une pilule difficile à avaler. L’absence de Zach au moment où on jouait notre saison ne nous a pas aidés non plus. C’est dur de voir le classement et de constater que dix équipes ont terminé avec un meilleur bilan que nous à l’Est. »

La balle dans le camp des Bulls

Malgré cette fin de saison gâchée, Chicago repartira avec quelques motifs d’espoir. Zach LaVine s’est imposé comme un des meilleurs scoreurs de la NBA, Nikola Vucevic représente une menace à l’intérieur qui leur faisait cruellement défaut en début d’année et Patrick Williams a montré des bribes de son gros potentiel.

Voilà pourquoi Garrett Temple se verrait bien rester quelques années de plus du côté de l’Illinois.

« Je ne peux pas dire ce qu’il va se passer à la « free agency ». Je peux simplement vous dire mon souhait. J’ai vraiment apprécié mon passage à Chicago. Même avec toutes ces péripéties dont la pandémie, la franchise va dans le bon sens. C’est sympa d’être ici. AK (Arturas Karnisovas) et Marc (Eversley) ont fait du bon boulot pour essayer de construire une culture, tout comme Billy (Donovan). J’aimerais être le vétéran sur lequel les jeunes et les coachs peuvent s’appuyer. Je pense qu’il me reste encore quelques années devant moi et que je peux jouer à un bon niveau. Mais je n’ai pas de « player option », le choix ne m’appartient pas. J’aimerais revenir ici afin de terminer ce que nous avons commencé pour devenir un sérieux prétendant à l’Est. Je pense qu’on va dans la bonne direction. J’ai été agréablement surpris par l’organisation et par le coaching. C’était vraiment cool. Ils ont un avenir radieux. » Reste donc à voir si cet avenir s’écrira avec lui…