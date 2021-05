Auteur de son record en carrière, Patrick Williams connait la marche à suivre pour l’an prochain

Opposé aux Nets samedi soir, le rookie Patrick Williams ne s’est pas caché face au trio Irving-Durant-Harden. Orphelins de Zach LaVine, les Bulls se sont appuyés sur leur rookie pour rivaliser comme ils le pouvaient.

Et l’ancien pensionnaire de Florida State a profité de l’absence de son coéquipier All-Star pour prendre les rênes offensives de l’équipe et établir son record de points en carrière.

Auteur de 24 points, l’ailier a également battu son record de tirs tentés. De quoi montrer le chemin à suivre pour le défenseur, qui veut devenir un vrai « two-way player ». « C’est le joueur qu’ils veulent que je devienne. Il faut un certain temps pour s’y habituer, surtout pour moi parce que je ne suis pas du genre à arriver sur le parquet et être agressif (offensivement). Mais je dois le faire pour devenir le joueur que j’aspire à être dans cette ligue. Je suis donc prêt à relever ce défi » estime le joueur sur les ondes de NBC Sports.

Apprendre à lire le jeu comme première option

Avant le match, Billy Donovan l’avait d’ailleurs convié à une séance vidéo particulière afin de discuter de ses réactions sur certaines situations. « Parfois, il anticipe ce qu’il va se passer au lieu de lire tout simplement ce qu’il se passe. Le jeu va vite, les défenses s’adaptent, donc il doit trouver des solutions. On lui demande beaucoup de choses cette année qu’il n’a jamais faites dans sa vie. Il n’a jamais été celui qui joue les picks&roll, ni même un joueur qui a des isolations. Il a toujours été quelqu’un qui fonctionnait dans un collectif. »

Cependant, l’entraineur ne s’affole pas. « C’est le 4e choix de Draft. Il a une énorme marge de progression. Il est très loin de son plafond. Ce sont juste des choses qu’il doit mieux appréhender. »

Jamais titularisé en 29 rencontres de NCAA, Patrick Williams s’est formé et a appris les fondamentaux en tant que joueur d’équipe. S’il remercie d’ailleurs Florida State pour cela, le rookie constate la différence entre jouer une action comme première, troisième ou quatrième option.

« Bien sûr qu’à Florida State, ils ont fait un travail remarquable pour m’apprendre à lire une défense ainsi que les bases du pick&roll. Mais à ce niveau, c’est plus dur de lire une défense. C’est différent quand tu sors de l’écran sans la balle et quand tu as directement la balle au milieu du terrain. C’est de l’apprentissage. »