Avec leur « Big Three », les Nets écartent des Bulls inoffensifs

Les Nets commencent la partie mollement. Leur attaque patine et perd des ballons quand leur défense manque d’agressivité et se fait prendre des rebonds sur la tête. Steve Nash est obligé de prendre un temps-mort, car son équipe est endormie : 12-0 pour Chicago ! Dans ce bon passage des Bulls, le rookie Patrick Williams se montre, il prend ses shoots et fait mouche.

Brooklyn relève la tête et monte en intensité défensivement. Kyrie Irving, avec deux paniers primés, lance les siens. Puis, en quelques secondes, le meneur de jeu enfile trois paniers de suite et inscrit 7 points. Lui est bien dans son match et comme Mike James apporte son énergie, les Nets finissent fort le premier quart-temps. Les Bulls mènent toujours (28-29) mais ils ont souffert sur la fin et survécu grâce à leur 6 rebonds offensifs et 9 points marqués sur seconde chance.

Patrick Williams masque les lacunes

En second quart-temps, c’est la connexion James Harden – Jeff Green qui porte l’attaque des Nets, pour répondre aux tirs à 3-pts de Lauri Markkanen. Le barbu de Brooklyn trouve de bonnes passes mais il est peu inspiré au shoot. Kevin Durant l’est guère plus, lui qui manque des tirs près du cercle. Les Bulls sont également très maladroits et connaissent de longues minutes sans marquer. Brooklyn est passé devant, mais ne fait pas la différence. Il faut attendre les derniers instants de la première période pour voir Durant et compagnie accélérer. Encore une fois, la fin de quart-temps tourne à leur avantage, ils passent un 15-6 et se détachent (51-61).

Après la pause, les deux équipes souffrent toujours de déchet dans leur jeu offensif. Les Bulls shootent trop vite, sans réussite et manquent même des tirs faciles. Les Nets, eux, perdent des ballons. Résultat : les premières minutes de la seconde période sont peu réjouissantes. Heureusement, Patrick Williams, en opportuniste, inscrit les sept premiers points des Bulls. Peu en réussite malgré les ballons qu’il a, Nikola Vucevic se frustre, il force et ne fait pas les bons choix. Là encore, il y a un moment de flottement où les Nets ont la possibilité de faire un break. Ils n’en profitent pas, notamment parce que Williams, toujours bien placé, enchaîné deux paniers de suite. Après 36 minutes, rien n’est fait (79-71).

Jeff Green lance le dernier coup d’accélérateur

Avec des tirs primés de Jeff Green et Tyler Johnson, les troupes de Steve Nash mettent les Bulls dans les cordes dès l’entame du dernier acte (85-71). Sauf que, encore une fois, il y a du relâchement dans la foulée et Chicago peut revenir avec un 10-0. Jeff Green, remarquable d’efficacité dans cette partie, stoppe l’hémorragie avec deux paniers à 3-pts et relance les Nets vers un 15-2 qui tue définitivement les joueurs de Billy Donovan.

Victoire logique (105-91) mais sans vraiment convaincre des Nets, qui sont tombés face à une très faible équipe de Chicago, coupable de trop de ratés pour exister totalement ou simplement bousculer le « Big Three ». Brooklyn a pu aligner son trio, a joué avec sérieux et peut se préparer pour le dernier match de la saison régulière, dimanche, contre Cleveland.