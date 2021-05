Encore et toujours en playoffs, les Blazers font leur grand huit

C’était pour l’édition 2018 d’Halloween. Damian Lillard avait débarqué au Moda Center dans l’attirail complet de « Stone Cold » Steve Austin, la célèbre star du catch américain.

Dimanche, « Dame Time » a de nouveau fait sonner la cloche, auteur de 22 points (plus 10 passes) pour l’ultime victoire de ses Blazers qui vont donc éviter le « play-in » en terminant à la sixième place à l’Ouest. Un soulagement après une campagne encore compliquée en Oregon.

Huit qualifications de suite en playoffs

« Je suis un grand fan de catch, et tout le monde n’a pas la chance de participer à la Bataille Royale. Mais ça fait huit ans qu’on y parvient. »

Bon an mal an, les Blazers font effectivement partie des franchises qui comptent dans la très redoutable conférence Ouest, présentant finalement la plus longue série en cours de qualifications en playoffs. Pourtant, cette année encore, Portland n’a pas été vernie avec les blessures, perdant Jusuf Nurkic en janvier dernier, puis Zach Collins (qui n’a toujours pas joué la moindre minute cette saison) et enfin CJ McCollum, et même Damian Lillard pour quatre matchs à la fin avril.

Malgré tous ces obstacles, les Blazers ont réussi à tracer leur route en playoffs. De quoi redonner le sourire à Terry Stotts, lui qui a été sous le feu des critiques alors que son équipe semblait irrémédiablement destinée au « play-in » après une vilaine série de cinq revers de rang…

« Ça fait maintenant neuf saisons [que je suis là] et celle-ci est notre plus grande réussite », lance le coach. « Ce qu’on vient d’accomplir est plutôt gratifiant parce que ça n’a pas été une saison facile. Il y a eu beaucoup de négativité et on a été persévérant. Je suis content qu’on finisse [à la sixième place]. Je pense qu’on a fait mieux que ce que tout le monde prévoyait. Je crois que personne ne nous voyait gagner 42 matchs. C’est une très bonne saison régulière pour nous au final. Maintenant, on se tourne vers les playoffs. »

Une année un peu folle

Saignant encore hier soir, avec 24 points, CJ McCollum a lui aussi savouré la victoire facile de son équipe face aux Nuggets, leur futur adversaire au premier tour des playoffs. Comme il l’avait annoncé après la défaite rageante à Phoenix la semaine dernière, l’arrière vétéran voulait absolument s’imposer pour éviter le « play-in » et donc bénéficier d’une bonne semaine de repos.

« Ça a été une année un peu folle », confirme CJ McCollum sur NBC Sports. « J’ai été blessé et j’ai raté un tiers de la saison. Nurk a aussi raté un tiers de la saison [ndlr : plus proche de la moitié à vrai dire]. Mais on a quand même réussi à faire les playoffs pour la huitième année de suite. Je pense que ça montre bien la qualité de notre franchise, de nos joueurs et de notre coaching staff. »

Auteur de sept matchs de suite à 30 points ou plus avant hier soir, soit la plus longue série de sa carrière, Damian Lillard était également tout sourire. Le meneur superstar de Rip City semble en pleine forme, mais il sent également que son équipe est dans une dynamique idéale pour arriver lancés pleine balle en playoffs.

« En milieu de saison, on avait perdu Nurk et ensuite CJ, et j’étais moi aussi limité par des pépins. On avait aussi un calendrier difficile en fin de saison. Mais on a trouvé notre voie et on a produit notre meilleur basket au bon moment. C’est en cela que notre parcours semble différent. Je ne me souviens pas qu’on ait déjà été dans un si bon rythme pour arriver en playoffs dans toutes nos précédentes saisons. »

Un nouveau duel face à Denver

Désormais certains de pouvoir souffler un peu, les Blazers peuvent également serrer la focale sur leur futur adversaire, les Nuggets, qu’ils vont affronter pour la deuxième fois en trois ans. La dernière fois, c’était en demi-finale de conférence en 2019, et ça s’était terminé en sept manches.

« Ils n’ont pas la même équipe », a réagi Nikola Jokic. « Nurk n’avait pas joué. Ils avaient Rodney Hood, ils avaient Aminu, donc ce n’est pas la même équipe. Ils ont le même noyau mais tout le reste est différent. »

Victorieux sur le fil, grâce notamment à une performance dantesque de CJ McCollum au Game 7, à Denver, les Blazers comptent bien faire rebelote cette année, d’autant plus que les Nuggets seront privés de Jamal Murray.

« C’est une équipe différente maintenant, et nous aussi », convient Damian Lillard. « Il y a beaucoup de joueurs différents mais je pense que notre capacité à remporter la série est aussi forte, sinon plus, avec l’équipe qu’on a maintenant. On sait qu’on est capable de le faire, qu’on peut aller là-bas et remporter un match à l’extérieur. On sait de quoi on est capable. Notre équipe est encore menée par CJ et moi. On est à l’aise sachant qu’on a déjà l’expérience d’avoir gagné contre eux. »