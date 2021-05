NCAA : Nolan Hickman choisit Gonzaga au lieu de Kentucky

Alors qu’ils vont perdre Jalen Suggs, Corey Kispert et Joël Ayayi, tous trois partis pour atterrir en NBA, les Bulldogs de Gonzaga ont déjà récupéré le lycéen phénomène Chet Holmgren.

Mais ils viennent également de signer Nolan Hickman (1m88, 84kg), un meneur qui se destinait à Kentucky mais a finalement changé d’avis, peut-être après l’annonce de l’arrivée de TyTy Washington chez les Wildcats.

En tout état de cause, Nolan Hickman fait partie des meilleurs talents de sa génération, ancien McDonald’s All American, et recrue classée quatre étoiles. Le natif de Seattle va donc revenir dans son Etat natal, où il fera la paire à l’arrière avec Hunter Sallis, un autre prospect avec du talent plein les mains.

Plutôt bon lors du dernier Iverson Classic de Memphis, Nolan Hickman est un meneur passeur avant tout, déjà très bon sur le pick & roll. Il aura en revanche à perfectionner son tir durant son séjour à Spokane. Mais il est d’ores et déjà annoncé comme un possible premier tour de la Draft 2022.