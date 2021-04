NCAA : meilleur lycéen des Etats-Unis, Chet Holmgren rejoint Gonzaga

Même si l’université court toujours après son premier titre, Gonzaga est devenue une place forte de la NCAA, capable d’attirer les meilleurs lycéens.

La preuve avec cette superbe prise : Chet Holmgren (2m16, 18 ans), considéré comme le meilleur lycéen du pays ! C’est tout simplement la recrue la plus cotée depuis que Mark Few est entraîneur des Zags, soit 22 ans !

Formé à la Minnehaha Academy (Minnesota), et ancien coéquipier de Jalen Suggs, Chet Holmgren y a remporté trois titres d’Etat, et il était aussi sur les tablettes de Minnesota, Ohio State, Michigan, North Carolina, Memphis, Georgetown mais aussi de la G-League pour rejoindre l’Ignite Team.

Dans sa dernière année de lycée, ce pivot élancé tournait à 20.6 points, 12.6 rebonds, 5.2 contres et 4.5 passes de moyenne. Son style rappelle celui d’un Aleksej Pokusevski avec une grande envergure, mais aussi une belle technique et un shoot déjà efficace à 3-points.

« La plupart des gens qui disent que je suis trop maigre sont sur Twitter, et ils ne m’ont jamais vu jouer en vrai, ou ne comprenne pas le basket » a-t-il expliqué. « Au final, je ne m’en préoccupe pas trop, et je vais continuer d’être moi-même et de travailler sur mon jeu. »

Outre Chet Holmgren, Gonzaga a recruté Hunter Sallis et Kaden Perry, soit le meilleur recrutement de son histoire.