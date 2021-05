Les Celtics se défoulent sur les Wolves

Comme les Nets face aux Bulls, les Celtics ont du retard à l’allumage. Mais comme les Nets, ils ont ensuite passé une soirée tranquille. C’est Payton Pritchard qui débloque les choses, et Jayson Tatum lui emboite le pas.

En face, Karl-Anthony Towns martyrise Luke Kornet, et c’est parti pour un match débridé. Brad Stevens envoie très vite Tacko Fall sur le parquet, et le géant fait apprécier ses gros écrans pour Evan Fournier et Jayson Tatum. Les 3-points s’enchaînent, et Boston signe un 10-0 pour s’échapper après douze minutes (37-26).

La suite est du même tonneau avec Tremont Waters qui prend le relais de Jayson Tatum et Evan Fournier pour planter de loin (50-33), et les Wolves continuent d’arroser sans réussite. Le déluge continue avec Aaron Nesmith, mais aussi Evan Fournier, et l’écart atteint les 20 points (63-43). À la pause, Boston mène 66-47, et les joueurs de Brad Stevens en sont à 13 sur 30 à 3-points, contre 2 sur 17 pour Minnesota.

Fall postérizé !

La deuxième mi-temps ne changera rien, et on retiendra un geste : ce poster de Jack Layman sur Tacko Fall. Le banc des Wolves se lève comme un seul homme pour célébrer ce gros dunk. Mais il y a 117-100 au tableau d’affichage à ce moment-là du quart-temps, et les Celtics s’imposent finalement 124-108.

C’était un match pour du beurre pour les deux formations, et sans doute que dimanche, Brad Stevens fera souffler Jayson Tatum et Evan Fournier pour les reposer avant le « play-in ». Pour l’instant, Boston ne connaît pas encore son adversaire.