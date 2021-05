Julius Randle et les Knicks se sortent du guêpier des Hornets

Ça démarre fort pour New York, avec un Reggie Bullock en feu à 3-points. Julius Randle est également en forme alors que les Hornets décident de ne pas le prendre à deux et les Knicks commencent à faire l’écart en fin de premier quart-temps (36-27), derrière une belle adresse à 3-points.

C’est dur pour Charlotte, surtout que les remplaçants de Tom Thibodeau sont aussi efficaces, notamment de loin, avec Immanuel Quickley ou même Obi Toppin. L’écart monte jusqu’à +18 (48-30) et ça sent vraiment mauvais pour les Hornets, obligé de s’en remettre à l’agressivité et à l’opportunisme de Cody Zeller pour rester dans le match.

Nerlens Noel distribue les contres

Heureusement pour eux, Devonte’ Graham a un gros coup de chaud et ramène quasiment à lui seul son équipe dans le match. À la mi-temps, l’écart est ainsi revenu sous la dizaine (63-54).

Mais le retour des vestiaires est encore compliqué pour Charlotte, avec un Julius Randle intenable. RJ Barrett va lui gratter quelques points au cercle et l’écart repasse à +17 (73-56) derrière une défense de New York qui a sorti les barbelés. Nerlens Noel contre tout ce qui bouge, et en particulier un LaMelo Ball vraiment pas inspiré et beaucoup trop prévisible, qui se fait cueillir quasiment à chaque fois qu’il tente d’approcher du cercle…

Le rookie est remplacé par Jalen McDaniels et on ne le reverra pas du match. Il faut dire que son suppléant fait du bien, tant défensivement qu’avec ses 3-points dans le corner. Mais c’est surtout Miles Bridges qui décide de répondre à Julius Randle. L’ailier profite du rythme retrouvé par Charlotte, qui trouve des ouvertures ligne de fond et grignote son retard. La troupe de James Borrego a carrément repris le « momentum » et le manque de création devient préoccupant pour les Knicks à la fin du troisième quart (89-86).

Julius Randle et les Knicks se reprennent en prolongation

En tête depuis le début du match, New York se fait carrément doubler sur un panier de Malik Monk et c’est le feu dans la maison. Heureusement pour les Knicks, Charlotte manque quand même d’un patron en l’absence de Gordon Hayward, et la fin de match devient particulièrement brouillonne.

Les arbitres font respecter les règles et sifflent de gros marchers et aucune équipe n’arrive à mettre en place quelque chose de solide. Terry Rozier parvient tout de même à égaliser (104-104) dans la dernière minute et les Hornets ont même deux occasions de tuer le match, mais Terry Rozier rate le premier shoot, et après un rebond offensif, c’est Devonte’ Graham qui hérite d’un très bon tir, mais fait une vilaine brique. Prolongation.

Un peu trop focalisés sur les arbitres dans le « money time », Julius Randle et ses camarades en profitent pour se remettre la tête à l’endroit dans l’overtime. L’ailier fort enchaîne les passes décisives et va chercher un triple-double, et New York arrache (118-109) une 40e victoire cette saison, qui leur permet de reprendre la 4e place à l’Est !