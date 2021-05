Un retour réussi pour Serge Ibaka

On ne l’avait plus vu depuis le 14 mars dernier et la défaite face aux Pelicans. Mais après 30 matchs manqués en raison d’une blessure au dos, Serge Ibaka a effectué son retour lors du revers concédé face à Houston.

Si l’ensemble des cadres avaient été mis au repos pour cette rencontre, Serge Ibaka se devait de retrouver les parquets en cette fin de saison régulière pour retrouver un peu de rythme avant le début des choses sérieuses.

Auteur de 15 points (6/8 au tir), 7 rebonds et 4 passes en 17 minutes, le Congolais n’a pas manqué cette reprise si on en croit les propos de Tyronn Lue : « J’ai apprécie ce que j’ai vu de Serge. »

Efficace pour sa première en deux mois, Serge Ibaka va avoir besoin de temps pour retrouver la condition physique qu’était la sienne, et c’est pourquoi ces deux derniers matchs de saison régulière sans véritable enjeu lui permettent de relancer la machine avant les playoffs. « Je me sens mieux et j’ai travaillé comme un dingue pendant deux mois pour revenir et ça va de mieux en mieux » assure champion NBA 2019 dans les colonnes du LA Times.

Remplaçant ou titulaire ? Peu lui importe

Utilisé en sortie de banc alors qu’il avait débuté tous les matchs jusqu’ici, l’ancien Raptor préfère se concentrer sur son niveau de jeu plutôt que sur son rôle, d’autant que le marathonien Zubac assure bien ‘intérim. « Zu (Zubac) fait du bon boulot. Maintenant je ne me préoccupe pas de savoir qui va être titulaire, je me soucie juste de l’équipe. Quand les playoffs commenceront, je serai vraiment concentré. Tout ce qui m’importe est de jouer afin d’aider mon équipe. J’ai déjà gagné un titre en sortant du banc donc ce n’est pas la première fois. Je ne pense pas que ça fasse une réelle différence (à propos d’être titulaire ou remplaçant). Je vais me préparer et travailler afin d’être prêt pour les playoffs. »

Reste à voir désormais comment réagira son corps face à l’accumulation des matchs à haute intensité en playoffs. « Il m’a dit qu’il se sentait bien, qu’il était fatigué mais qu’il s’attendait à ça » témoigne Tyronn Lue. « Je l’ai trouvé bon au niveau de sa mobilité. Il a pris quelques rebonds offensifs, bien suivi les tirs manqués de ses partenaires et il se déplaçait bien vers le panier. Je l’ai trouvé en forme pour quelqu’un qui n’avait pas joué depuis 30 matchs donc c’est bon signe pour nous. »

Grâce à ce retour, Tyronn Lue va pouvoir de nouveau proposer un cinq défensif complémentaire avec Beverley-Leonard-George-Batum-Ibaka qui peut faire la différence en playoffs avec un jeu davantage sur demi-terrain.