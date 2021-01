Serge Ibaka et Nicolas Batum répondent aux attentes

L’arrivée chez les Clippers de Serge Ibaka a beaucoup fait parler. C’était la recrue qui devait permettre à Los Angeles de franchir un cap avec un intérieur pouvant protéger le cercle, switcher sur des arrières, dominer au rebond, et tirer de loin pour donner plus d’espace à Kawhi Leonard et Paul George sur demi-terrain.

L’Espagnol, solidement installé dans le cinq de départ de Ty Lue, ne déçoit pas. Il tourne à 11 points et 7 rebonds par match, tout en tirant à 35% de réussite à 3-points, ce qui est très correct pour un pivot. Défensivement, les Clippers encaissent 16 points de moins par 100 possessions quand il est sur le terrain, d’après Cleaning The Glass.

« Je pense que Serge, avec son QI basket et sa capacité à tirer de loin pour un poste 5 est extrêmement important pour nous, » disait Lue avant la défaite à Golden State. Et son intérieur lui a donné raison avec 19 points, 7 rebonds, et seulement un ballon perdu en 30 minutes de jeu et terminant le match avec un +/- de +14.

« C’est très important d’avoir de bon vétérans dans une équipe, » ajoutait d’ailleurs l’entraineur des Clippers. Un autre vétéran et autre recrue estivale fait pourtant encore mieux qu’Ibaka. Nicolas Batum, que beaucoup annonçaient fini, est en train de prouver à toute la planète NBA qu’il en a encore, et pas qu’un peu, sous la semelle.

« Nicolas, c’est sa taille, sa vision du jeu, sa manière de passer, son QI basket… »

Souvent comparé à la situation de Boris Diaw, quand ce dernier est passé de Charlotte à San Antonio, Batum peut de nouveau être lui même à Los Angeles. Altruiste, faisant un peu de tout sur le terrain, et réalisant la meilleure saison de sa carrière derrière la ligne à 3-points avec 46% d’adresse. Son profil ressemble bien à l’ancien capitaine de l’équipe de France mais aussi à l’ancien Warrior Andre Iguodala. Un maillon essentiel qui reste dans l’ombre des stars de l’équipe, et il n’a pas caché qu’il voulait s’inspirer de Diaw et d’Iguodala.

Après dix matches, Batum est d’ailleurs décrit comme le « ciment » qui lie le collectif des Clippers. Ses performances ont même forcé Lue à le garder dans le cinq de départ malgré le retour de Marcus Morris. Le technicien ne tarit pas d’éloge quand il s’agit de décrire son nouveau joueur.

« Nicolas, c’est sa taille, sa vision du jeu, sa manière de passer, son QI basket… Il sait quand couper pour ouvrir le jeu, il est adroit et a déjà mis de nombreux tirs décisifs cette saison, notamment lors des deux, trois derniers matchs. Il sait où se placer sur le terrain et il peut défendre plusieurs positions. Il est énorme pour nous ! »

À l’instar de son coéquipier francophone, Batum fut cette nuit l’un des éléments moteurs du début de match tonitruant des Clippers contre les Warriors. Il terminera le match avec 10 points, 6 rebonds, 6 passes, et 0 ballon perdu. Sobre, efficace, le tout avec le sourire. Nicolas Batum a retrouvé la joie de jouer et ça fait plaisir à voir.