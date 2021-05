Luke Walton se voit toujours à la tête des Kings

S’ils remportent leur dernière rencontre, face au Jazz dimanche, les Kings finiront avec une victoire de plus par rapport à la saison passée (31 victoires – 41 défaites). Une bien maigre consolation pour ces Kings qui vont boucler une quinzième saison de suite avec un bilan négatif et sans playoffs.

Après deux saisons à la tête de l’équipe, Luke Walton affiche ainsi un maigre total de 62 victoires pour 81 défaites (43% de victoires). Il ne se voit pourtant pas ailleurs qu’aux Kings la saison prochaine.

« Je suis très confiant, affiche le coach, dont l’équipe vient tout de même de remporter neuf de ses quinze dernières sorties. J’adore ce groupe, j’adore coacher ces gars. Je suis enthousiaste à l’idée d’essayer de ramener Sacramento en playoffs. »

Son sentiment actuel confirme les éléments ressortis en mars dernier, selon lesquels le coach n’était pas en danger. Pour mémoire, l’ancien technicien des Lakers doit encore toucher 11,5 millions de dollars sur les deux prochaines années de son contrat.

Preuve que Luke Walton continue de se projeter avec les Kings, un plan pour l’intersaison de ses jeunes joueurs a déjà été établi. Un plan pour « qu’ils continuent à se développer dans les secteurs susceptibles de nous aider à gagner la saison prochaine ».

Plus tôt dans la semaine, le 10e coach sur les 15 dernières saisons des Kings avait indirectement reçu le soutien de sa jeune vedette, De’Aaron Fox. Dans une interview pour Sports Illustrated, le meneur déplorait le fait que les joueurs soient échangés et les coaches virés trop tôt lorsqu’une équipe ne gagne pas.

Or, selon Fox, les joueurs se doivent d’évoluer ensemble « plus longtemps, développer une cohésion, et les entraîneurs continuer à grandir et à faire confiance à tous leurs joueurs. Tout le monde veut continuer à progresser ensemble, garder ce groupe uni et continuer à jouer pour un entraîneur en qui vous avez confiance. »