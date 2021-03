A Sacramento, Luke Walton n’est toujours pas en danger

Le 25 février dernier, les Kings étaient battus par les Knicks en encaissant 140 points. C’était alors la neuvième défaite de suite et la pression se faisait logiquement ressentir sur Luke Walton.

Une nouvelle fois, les Kings squattent les dernières places de la conférence Ouest et les playoffs, qui fuient la franchise depuis 2006, semblent encore être un rêve inaccessible.

Mais d’après les informations de The Athletic, l’entraîneur de Sacramento n’est pas en danger pour l’instant, sauf accident majeur en deuxième partie de saison. Pour plusieurs raisons.

Walton conserve le soutien de son meilleur joueur

Déjà parce que le nouveau GM, Monte McNair, estime que cette saison 2020/2021 est une année de transition, de progression, pour un plan de deux à quatre ans afin que les Kings retrouvent un premier tour. Même si ce dernier n’a pas choisi Walton en 2019 (engagé par Vlade Divac, l’ancien GM), la communication existe entre les deux hommes.

« On se parle, en personne ou au téléphone, après les matches », confie l’ancien entraîneur des Lakers. « On fait le point quotidiennement. McNair est ouvert et apporte son soutien. »

Ensuite parce que Walton conserve le soutien justement de son vestiaire et notamment de De’Aaron Fox, le franchise player, publiquement et même en privé. On a vu récemment, avec les Hawks et Lloyd Pierce, à quel point avoir ses joueurs dans la poche est essentiel pour tenir.

Les Kings ne veulent plus payer des coaches pour rien…

Il existe encore deux arguments qui peuvent expliquer la patience des Kings et de leur propriétaire Vivek Ranadive. Le premier est financier. Car le coach doit encore toucher 11.5 millions de dollars sur les deux prochaines années de son contrat. Le virer ne serait donc pas gratuit pour une franchise qui aurait perdu autour de 100 millions de dollars à cause de la pandémie.

Surtout que les Kings ont déjà eu connu cette situation. En avril 2019, ils avaient écarté Dave Joerger, puis payé les 16 millions de dollars de sa dernière année de contrat alors qu’il n’était plus sur le banc. Il y a quelques années, en 2015/2016, ils avaient carrément refusé de virer George Karl en cours de saison, alors que la situation sportive l’imposait, pour des raisons financières car ils payaient toujours les années restantes de Michael Malone et de Tyrone Corbin, ses deux prédécesseurs.

Enfin, ultime élément, qui peut sembler plus anecdotique mais qui pèse tout de même : les matches à huis clos. Les Kings perdent deux matches sur trois, mais aucun fan n’est là pour mettre la pression sur le coach, les joueurs ou les dirigeants. Ils peuvent ainsi travailler dans une ambiance relativement calme, sans spectateurs impatients ou mécontents des trop nombreuses défaites.