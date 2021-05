Les Sixers ont atteint un premier objectif : finir en tête à l’Est

« Ça a démarré l’année où les Sixers ont terminé la saison avec 10 victoires et 62 défaites. À partir de ce moment-là, nous n’avons fait que nous améliorer. » S’il met de côté l’expérience manquée l’année dernière avec Al Horford, Joel Embiid dit vrai.

Depuis le démarrage du « Process », les 76ers ont progressé d’année en année dans la hiérarchie de l’Est. Aujourd’hui, après leur victoire facile face au Magic, ils sont assurés de terminer à la première place de leur conférence.

Doc Rivers y voit « un accomplissement. Je ne veux pas le minimiser mais je ne veux pas parler d’un grand moment. Je leur ai dit d’en profiter parce que ce n’est pas ce que nous voulons, mais ça fait partie de ce que vous pouvez obtenir sur le chemin de ce que vous voulez. Je pense qu’il est vraiment important pour cette équipe, aussi jeune soit-elle, d’avoir l’avantage du terrain. C’est sympa de l’avoir. Nous devons donc en être fiers. »

Cette 48e victoire en saison régulière garantit en effet à son équipe de bénéficier de l’avantage du terrain jusqu’à une éventuelle finale NBA. Si cet avantage n’avait plus de sens lors des derniers playoffs dans la « bulle », il l’aura davantage cette année d’autant que le Wells Fargo Center pourra être rempli à 50%. Et comme le rappelle Joel Embiid, Philadelphie est l’une des meilleures équipes de la ligue à domicile (28 victoires – 7 défaites).

Peu importe l’adversaire au premier tour

Aussi, les Sixers n’auront pas à rencontrer les deux autres grands favoris de l’Est, les Nets et les Bucks, avant une éventuelle finale de conférence. Ils devront encore patienter pour connaître le nom de leurs adversaires au premier tour. Le « play-in » entre Hornets, Pacers, Wizards et Celtics en décidera dans les prochains jours.

« Je me fiche de savoir qui on va jouer. C’est l’intérêt d’avoir la première place, juge Ben Simmons. On a l’impression d’être la meilleure équipe de la conférence, donc on est censés être capables de jouer contre n’importe qui. Si nous avions peur, nous ne devrions pas être dans cette position. »

L’Australien rappelle que cette première place était l’un des objectifs à l’entame de la saison. Maintenant que ce cap est validé, le meneur veut se focaliser sur la préparation de la suite. « Le vrai travail commence. Nous nous sommes mis dans une bonne position mais au final, nous voulons gagner le championnat. »

Sa franchise n’avait plus atteint pareille position depuis 2001. À l’époque, Allen Iverson et Larry Brown avaient porté Philadelphie jusqu’à la finale NBA, perdue face aux Lakers. ESPN précise toutefois que sur les douze dernières saisons, le numéro un à l’Est n’a atteint les Finals qu’à deux reprises…